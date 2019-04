Arrestan a Pablo Lyle, actor de Televisa, por supuestamente golpear a hombre de 63 años

View this post on Instagram

El actor Pablo Lyle fue detenido por la policía de Miami el pasado domingo 31 marzo en el aeropuerto de Miami, después de escapar de la escena en donde golpeó con un puñetazo a un hombre cubano de 63 años de edad. El golpe que recibió el hombre le ocasionó una herida en el cráneo y un derrame de sangre interno, según dice la orden de arresto.