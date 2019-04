Tom Steyer: El hombre que insiste en destituir a Trump

Tom Steyer dice que con o sin cargos criminales por el reporte Muller, Trump es el presidente más corrupto de la historia y que el pueblo estadounidense debe saberlo

Algunos días después de entregado el famoso reporte Muller, en el que al parecer no hay recomendación de cargos criminales contra el presidente Donald Trump, el hombre que ha hecho de su vida una cruzada contra el mandatario sigue con su vista fija en el mismo objetivo.

Para él, nada ha cambiado.

Tom Steyer es un multimillonario que en 2012 vendió todos sus negocios y desde entonces se dedica a promover causas que le interesan, como el medio ambiente, y a candidatos demócratas y progresistas.

Pero la causa que desde hace año y medio le quita el sueño es la de destituir a Trump de su cargo, o al menos, desenmascarar del todo a quien él llama el “presidente más corrupto de nuestra historia nacional”.

Desde que lanzó su campaña “need to impeach” (es preciso destituir) en octubre de 2017, casi 8 millones de personas han firmado su petición.

Steyer vino el martes a Glendale, un suburbio del norte de Los Ángeles que es representado por el congresista más aguerrido contra Trump: Adam Schiff y cientos de personas hicieron fila para entrar a un evento público con el activista multimillonario.

Pero antes del evento, Steyer habló en exclusiva con esta reportera en un pequeño apartado del salón de fiestas donde celebró su nueva asamblea popular (lo ha venido haciendo por todo el país). Allí reveló cual será el enfoque de la campaña de ahora en adelante y sus ambiciones políticas.

Usted ha gastado considerable tiempo y dinero en este movimiento. ¿Cómo define si está teniendo éxito?

Somos un movimiento de base, lo que estamos tratando de hacer es organizar y empoderar a la gente para que exija la igualdad de justicia ante la ley y hemos logrado que casi 8 millones de personas firmen nuestra petición needtoimpeach.com. Si logramos defender el derecho a la justicia y proteger al pueblo estadounidense, eso es para mí el éxito.

Cada día firman nuestra petición 10,000 personas más y desde nuestro punto de vista la pregunta es: ¿estamos ganando contra las élites en Washington D. C.? Hemos tenido solamente una audiencia pública para el público estadounidense, la de Michael Cohen (ex abogado del presidente) que se presentó frente al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Necesitamos muchas más audiencias, necesitamos conseguir los impuestos de presidente, necesitamos ver el informe Mueller completo, para que este país pueda ver cuán corrupto es realmente este Presidente.

La pregunta es si las élites en Washington permitirán que esa justicia se lleve a cabo.

El informe Muller, del que solo hemos visto un resumen, aparentemente no incluye cargos criminales contra el Presidente. ¿No le quita esto la energía a cualquier esfuerzo por destituir al Presidente?

Mira, tenemos el presidente más corrupto de la historia y todos lo sabemos, tenemos un presidente que obstruyó la justicia en la televisión nacional y lo sabemos. Lo venimos diciendo durante un año, que nos encantaría ver el informe Mueller, pero que no lo necesitábamos. Lo que tenemos que hacer es poner frente al pueblo las pruebas sobre la corrupción del presidente, su obstrucción de la justicia, y ahí decidimos. Más que algo para que lo decidan un grupo de congresistas y senadores, es para que lo decida el pueblo estadounidense. Pagamos por el informe, danos el informe. Queremos ver en la televisión nacional quiénes son estos criminales que trabajan para el Presidente, verlos a todos yendo a la cárcel, saber qué hicieron y qué defienden, porque creo que, si el pueblo estadounidense lo ve, va a decidir.

¿Qué es lo que lo mueve a usted a hacer todo esto?

La justicia. Yo me pregunto, “¿Vamos a meter a jóvenes de 20 años en la cárcel durante años por quebrantar la ley, pero el Presidente de los Estados Unidos no tiene que obedecer la ley? Recientemente tuvimos el gran escándalo del gasto millonario de padres pudientes para engañar al sistema y meter a sus hijos en escuelas de prestigio. ¿Por qué importa eso? Porque el punto es que la élite es tramposa y lo que queremos es una justicia justa e igualitaria para todos, incluido el Presidente.

¿Qué sigue para esta campaña?

Necesitamos más audiencias públicas, ver el informe Mueller en su totalidad y los impuestos del presidente. Tenemos el derecho absoluto de conseguir todo eso. Veremos si la gente en Washington tiene las agallas para dejar que el pueblo estadounidense vea la verdad o no.

¿Cree usted que este movimiento tendrá un rol que jugar en las elecciones de 2020?

En 2018 la gente debe haberme preguntado cien veces, ¿por qué estás haciendo un movimiento de impugnación cuando podrías estar gastando tu tiempo, esfuerzo y dinero ayudando a elegir candidatos? Pues mira, tenemos casi 8 millones de personas en nuestra lista. El día de las elecciones del año pasado teníamos 6.2 millones, y más del 80% fue a las urnas, mientras que en el resto del país solo lo hizo el 57%. ¿Qué si vamos a estar involucrados? Tenemos la lista activa más grande y que está creciendo más rápido en la política americana… por supuesto que estaremos involucrados.

He oído que usted ambiciones políticas, que casi se postuló para varios cargos, ¿es esto en parte de lo que se trata? ¿Quiere postularse para un cargo en el futuro?

(Pausa) Creo que estamos en una gran crisis política, estamos increíblemente divididos, nuestro gobierno nacional no puede hacer las cosas básicas, pensemos en la violencia con las armas de fuego, no podemos controlarla. No hemos podido hacer una reforma migratoria integral, ¿No crees que con 11 millones de personas en los EE.UU. tendríamos que haberlo hecho ya?

Además, somos el único país del mundo que no forma parte del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Nuestro gobierno está fallando y estamos en crisis.

Así que sí, soy muy ambicioso y quiero ser parte del grupo de personas que nos ponga de nuevo en marcha, como país. Quiero una visión mucho más positiva de la del futuro de Estados Unidos, de los demócratas, de los republicanos y de los independientes. Haría cualquier cosa para que eso ocurriera, postularme a algún cargo, destituir al presidente, sea lo que sea. Va a ser muy complicado sacarnos de esta putrefacción en la que estamos metidos, y esto es algo en lo que podemos ponernos de acuerdo y lograrlo juntos.