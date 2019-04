Bruno Marioni pierde la cabeza e intercambia golpes con un aficionado

El técnico de los Pumas se disculpa con la afición de FC Juárez por el altercado

Bruno Marioni, técnico de los Pumas, salió trinando rumbo al vestidor y en su camino vivió un encontronazo con un aficionado de Ciudad Juárez con el que intercambió golpes.

Jesús Manuel Guzmán quien acudió por primera vez al estadio, indicó en entrevista para ESPN que se acercó al “Barullo” para solicitarle una fotografía y ahí se dio el incidente.

“Estábamos festejando todos en la tribuna, es la primera vez que vengo al estadio, vimos a Bruno Marioni, que es una figura del futbol nacional, le pedí una fotografía, le dije ‘me puedo tomar una fotografía contigo’, me dijo que no y yo le dije ‘que por eso perdieron porque eres antipático’, se regresó, nos enfrentamos a golpes, me tiró dos golpes, forcejeamos con él”, relató a la televisora.

En conferencia de prensa, Marioni reconoció que hubo una agresión de parte de un aficionado, quien le tiró una patada y respondió ante ello.

“En el camino a la conferencia de prensa, los entrenadores tenemos que pasar por en medio de la gente y se dio una agresión de parte de los aficionados, lamentablemente respondí, no voy a justificar el haber devuelto la agresión, pido disculpas al aficionado aunque me agredió, me pegó una patada”, expuso.

“El entrenador está un poco expuesto al pasar entre la gente, lamento mucho el hecho, pido una disculpa por mi reacción, a la institución y a Juárez”.