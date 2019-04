Estudió a 600 millonarios y encontró que la mayoría comparte estas 5 características

Y los más exitosos de estos 600 tienen otras dos cualidades que los distinguieron del resto

¿Qué es lo que hace que una persona se vuelva millonaria? Esa es la pregunta que Sarah Stanley Fallaw, quiso responder para escribir su libro “The Next Millionaire Next Door: Enduring Strategies for Building Wealth”, por lo que se dio a la tarea de entrevistar a más de 600 millonarios en Estados Unidos.

Durante su investigación, ella descubrió que estas exitosas personas comparten las siguientes cinco características:

–Personalidad de riesgo.

–Preferencia por el alto riesgo.

–Confianza en la inversión.

–Compostura.

–Conocimiento sobre las inversiones.

Pero eso no es todo, porque también salió a relucir que los que eran más exitosos entre este número de millonarios, además hacían estas otras dos cosas:

Son estudiosos

Los inversionistas que han logrado acumular millones pasan un promedio de 10.5 horas al mes estudiando y planificando futuras inversiones. Además, en su investigación descubrió que el 55% de los millonarios dijeron creer que su éxito se debe a sus propios esfuerzos por educarse, en lugar de solamente tomar consejos de inversiones de otras personas especializadas.

Prefieren los fondos indexados

Otra cosa que tienen en común cuando se trata de estrategias de inversión, es que los millonarios actúan de manera simple, por lo que muchos de ellos deciden poner su dinero en fondos de índice de bajo costo. Es decir, que no se meten en negocios muy complicados o que no entiendan a cabalidad.

Así que ya sabes, si quieres llegar a tener millones y millones de dólares, te conviene empezar a desarrollar estas cualidades para que seas parte de este distinguido grupo.

