Fallece el cantante argentino Alberto Cortez

Se fue a construir sus 'Castillos En El Aire' y nos dejó cantando 'Cuando Un Amigo Se Va'

A los 79 años y en la que sentía su segunda patria, España, falleció el cantante argentino Alberto Cortez, el interprete y autor de temas que recorrieron el mundo como ‘El Abuelo’, ‘Gracias a Al Vida’, ‘En Un Rincón del Alma’, ‘A partir de Mañana’, ‘No Soy de Aquí’, o la que todos cantaremos desde hoy pensando en él: ‘Cuando Un Amigo Se va’.

Cortez había sido ingresado al Hospital Universitario HM Puerta del Sur de Móstoles de Madrid, debido a las complicaciones de unas úlceras gástricas, que se vieron agravadas por su estado de salud debilitado y, este jueves 4 de abril, murió de un paro cardio-respiratorio.

“Y construyó, castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar, adonde nunca nadie pudo llegar usando la razón”, parte de la letra ‘Castillos en el Aire’, un tema que definió como la canción que defiende la importancia del vuelo del pensamiento, más que del pensamiento en si.

Cortez, quien nació en La Pampa, Argentina, desde muy temprana edad despertó su amor por la música, a los 8 años empezó a estudiar, y a los 12 ya estaba componiendo su primera canción. Al cantautor se lo describía como ‘el poeta de las cosas simples de la vida’.

Aunque había nacido en Argentina, se consideraba el más español de los españoles, pues ese país fue el que lo albergó cuando debió abandonar el suyo, el que lo adoptó, del que se enamoró y en donde falleció.

En 1996, Cortez sufrió un derrame cerebral que comprometió grandemente su vida, en aquel momento dijo: “todavía me queda mucho por cantar, por contar y por decir… No era mi hora”.

Y sí, la vida le dio 13 años más para seguir tocando corazones, marcando historias, y ser el portador de mensajes importantes.

“Mucha gente ignora que el mejor amigo que tuve en mi vida fue mi padre. Él compartió, desde que yo era un niño, su vida conmigo y todo lo que un amigo puede compartir con otro. Y cuando él falleció, a mí me falleció el mundo. Recuerdo que aquella noche yo estaba actuando en Madrid en una sala. Y no sé si canté, lloré, grité o escupí. Lo que sí sé es que al terminar la actuación, salí a caminar por Madrid, que estaba en una noche límpida pero que a mí me pareció que estaba llena de bruma porque lo único que tenía eran lágrimas. Y cuando regresé al hotel escribí los versos de Cuando un amigo se va”, le confesó hace algunos años al diario El Mundo.

Es que para Cortez la amistad era el amor más importante en al vida de un ser humano ,y definía su mejor momento el acto del abrazo: “Cuando uno se abraza a un amigo de verdad, siente que su corazón late al mismo ritmo”.

Escribió 232 canciones que grabó él y otros cantantes amigos como Facundo Cabral, Pablo Milanés, Joan Manuel Serrat y Estela Raval, entre muchos.

Sus restos serán despedidos y enterrados en la que él llamaba su ciudad: Madrid.

ALGUNAS DE SUS CANCIONES MÁS QUERIDAS: