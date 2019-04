Christian Martinoli y Luis García llegan a la pantalla grande y nada que ver con fútbol

Los comentaristas deportivos de TVAzteca sorprenden con una nueva faceta en su vida profesional

Los comentaristas deportivos Christian Martinoli y Luis García han sido durante vario años la dupla perfecta en las cobertura de partidos de fútbol de TV Azteca, pero en esta ocasión, ambos personajes decidieron probar éxito en una faceta completamente desconocida para los dos: el doblaje cinematográfico.

El próximo 11 de abril se estrenará en las salas de cine la película animada “Wonder Park” (“Parque Mágico” como es conocida en Hispanoamérica) y Martinoli y García tendrán una participación estelar, pues se encargaron de darle voz a “Cooper” y “Gus”, un par de castores que ayudarán a la protagonista a cumplir su más grande sueño.

En entrevista para el diario deportivo Récord, el periodista y el exfutbolista compartieron su experiencia en esta nueva aventura en la pantalla grande.

“Es una nueva aventura ingresar a un mundo que no conocemos, un mundo de animación y dirigido hacia los pequeños. Tenemos niños y es muy enriquecedor y motivante ir con tus hijos (al cine) y puedan escuchar unos fragmentos de cómo habla su papá mediante un animal”, relató Christian Martinoli.

“Hemos cometido muchas locuras, pero no lo imaginamos. La vida y la chamba nos ha presentado algunas cuestiones. Christian y yo normalmente ‘nos aventamos al río’, no tenemos miedo al ridículo, intentamos explorar algunas cosas. Difícilmente decimos no a una nueva experiencia”, dijo por su parte el “Doctor” García.

Pero ¿de qué trata “Wonder Park”?

“La niña (June Baily) imagina que el parque depende de animales para que éste opere de manera importante. Los castores, Cooper y Gus, son la parte de ingeniería. Los animales en general están en la búsqueda de siempre apoyar el sueño de June y que siga operando el Parque Mágico”, explicó Luis García.