La Víbora: ¿Otro Rivera a la cantada? ¡No por favor!

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

¡Ay, no! ¿Qué pecado hemos cometido que esta vida nos castiga con más y más de los Rivera cantando? ¿No fue suficiente con Lupillo y con Jenni? ¿Luego tener que soportar los berridos de Juan, Octavio, don Pedro Rivera y Chiquis? Como que con eso ya habíamos pagado todas las culpas, ¿no? Pero por lo que veo, nuestras faltas son bastante graves porque nuestra penitencia continúa ahora con Johnny, el hijo más joven de Jenni Rivera.

No, no se rían que no es broma. El chico ya grabó disco y toda la cosa. ¿Y quién creen que lo apadrinó? Ángel del Villar, el mismo que le dijo cerda a Jenni cuando era novio de Chiquis, la primogénita de la cantante. ¿Qué cosas, verdad? Por si tienen la duda, el álbum lleva como título “Chicano jalisciense”, que hace referencia a una canción que se llama “Chicana jalisciense”, que Jenni estrenó el mismo año que nació Johnny.

Para empezar, el nombre del disco me parece absurdo, primero porque este chico no tiene nada de chicano, puesto que los que se identifican con esta definición tienen una posición política muy definida, y segundo porque de jalisciense tiene lo que yo de inocente. Don Pedro nació en Jalisco, cierto, pero dudo que el nieto haya puesto alguna vez un pie en ese estado mexicano. Y ya ni hablemos de si Johnny habla o no español –que sabemos que apenas lo mastica–, el idioma en el que grabó su álbum. O sea, más forzada la cosa no se puede.

Mi pregunta es: si Jenni dejó tantos millones a sus hijos como para que no tengan que preocuparse para el resto de sus días, ¿por qué no se dedican a vivir la vida tranquilos, lejos del lente público, sin hacer olas para que la gente no los moleste? Sería tan fácil irse a vivir a una isla desierta, donde podrían tener un estudio de grabación súper moderno y ahí producir todos los discos que quieran. Nadie los molestaría mientras esos álbumes no salgan de ahí. ¿No sería maravilloso?

La otra opción que les sugiero es, ¿por qué no van a la universidad? ¿Por qué no estudian una carrera como Jenni? Si ella lo pudo hacer cuando no era rica y cuando tenía cinco hijos que mantener, ¿por qué sus hijos que tienen millones de dólares y –algunos de ellos, como Johnny– no tienen vástagos todavía, no van a la escuela?

Jenni estaría orgullosísima de ellos, estoy segura. Era su sueño, que se graduaran de algo. Pero no, a ninguno de los cinco le dio el cerebro para tanto. ¿Entonces qué pasa? Que como no tienen qué hacer se ponen a cantar. ¿Hace falta que les diga que la carrera de Johnny será un rotundo fracaso?