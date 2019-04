Trump dice que los migrantes que temen por su vida están mintiendo. “Se lo que es una mentira”

Trump llega a la frontera y ataca verbalmente a inmigrantes que solicitan asilo

Donald Trump señaló este viernes durante una visita a la frontera que los migrantes que dicen temer por sus vidas para poder solicitar asilo en Estados Unidos están mintiendo.

“El sistema está lleno. Miro a los que piden asilo y veo que son miembros de bandas criminales, tienen abogados que los saludan, pero son pandilleros. Dicen que temen por sus vidas pero ellos son los que causan miedo por la vida. Es una estafa, conozco sobre engaños, acabo de pasar por uno”, expresó Trump.

El presidente viajó hasta Calexico, en California, para hablar sobre la seguridad en la frontera como tema central de su campaña para las elecciones del 2020 y discutir temas migratorios con la Patrulla Fronteriza, incluyendo la construcción del muro.

“Ya tenemos bajo contrato y construcción varios segmentos. Esperamos tener unas 400 millas listas en dos años para mantener a nuestro país seguro”, expresó.

La frontera sur cuenta con casi 2.000 millas de largo y ya tiene aproximadamente 650 millas de diferentes tipos de barreras, incluidas barricadas cortas para vehículos y cercas altas de acero que alcanzan hasta 30 pies de altura. La mayoría se construyeron durante la administración de George W. Bush, de acuerdo a la agencia de noticias The Associated Press.

Con respecto a la crisis migratoria que existe, el mandatario dijo que el país no podía recibir más solicitudes, ni de asilo ni de inmigrantes que ingresan de manera ilegal, porque había una emergencia con la llegada de más de 70.000 mil migrantes a esa zona.

“Tenemos un sistema que está saturado. Lamentablemente no podemos recibir a nadie más. Cuando está lleno, está lleno, se les devuelve a México y de allí que los regresen a su país, que es más fácil. Si no se pueden tomar, no se pueden tomar, no hay nada que hacer”, aseguró Trump.

Trump, en su quinta visita a la frontera, también reiteró que entre los migrantes que llegaban habían personas que estaban causando problemas porque eran pandilleros sin miedo a nada. “¿Qué es mas tonto, la inmigración en cadena o la lotería? ¿Crees que nos están dando a los mejores? No lo creo. Es una locura”, aseguró.

Asimismo, el mandatario culpó nuevamente a los demócratas de que la frontera estuviera saturada de migrantes, una crisis sin precedente en los últimos 30 años, y dijo que estos ingresaban al país por los puntos más vulnerables en donde no había vigilancia ni muros que pudieran evitar el paso.

“La crisis es un resultado directo del obstruccionismo de los demócratas en el Congreso. Tenemos que hacer algo al respecto y lo vamos a hacer. Creo que muchos demócratas se dan cuenta de eso. Saben que no es mucho lo que pueden hacer”, agregó Trump quien pidió sentido común para solucionar el problema de la migración ilegal.

En tanto, el mandatario negó haber cambiado de opinión acerca de cerrar la frontera con México, una amenaza que rechazó el jueves, y se justificó diciendo que el país vecino estaba colaborando.

“México ha sido absolutamente fantástico durante los últimos cuatro días. Nunca cambié de opinión en absoluto. Puedo cerrarla en cualquier momento”, reiteró el presidente.

Freno al muro de Trump: California y otros 20 estados piden al juez que bloquee los fondos para la valla fronteriza