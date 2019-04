ESPN transmitirá duelo de Raúl Jiménez por la final de la FA Cup

Entérate a detalle de la fecha y horario del duelo entre Watford y Wolverhampton Wanderers, equipo del delantero mexicano

Los amantes del fútbol inglés ya podrán seguir a partir de este fin de semana toda la actividad del delantero mexicano Raúl Jiménez en la FA Cup a través de ESPN, luego de que la televisora firmara un acuerdo con uno de los torneos más importantes de Inglaterra, que incluye varios años por los derechos de transmisión para Latinoamérica de habla hispana, el Caribe y Australia.

Este domingo 7 de abril, en punto de las 11:00 AM ET / 10:00 AM Centro / 8:00 AM PT tendrá lugar la segunda semifinal de la FA Cup entre Watford y el Wolverhampton Wanderers, el equipo donde milita Raúl Jiménez y el encuentro será transmitido en México a través de ESPN Norte y ESPN Play Norte y en Estados Unidos a través de ESPN+.

El vencedor de este encuentro disputará la gran final frente al ganador entre Manchester City vs. Brighton, que este sábado se miden en la otra semifinal de la FA Cup, cuya gran final tendrá lugar el próximo 18 de mayo.

A través de un comunicado, ESPN informó que la próxima temporada también transmitirá un total de 79 partidos de la FA Cup, que abaracan desde la primera ronda de la competencia hasta la gran final.

De igual forma, la televisora también tendrá la transmisión del duelo entre el campeón de la FA Cup y el monarca de la Premier League por la FA Community Shield, previo al inicio de la siguiente temporada.