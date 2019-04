Marta Milans: “Yo soy un ejemplo del Sueño Americano”

La actriz española logra en "Shazam!" su primer papel en una gran producción de Hollywood

Cuando con 19 años Marta Milans dejó atrás su familia a las afueras de Madrid para estudiar teatro en la New York University, no imaginaba que 17 años después iba a caminar una alfombra roja en Hollywood Boulevard en el estreno de una super producción de un estudio como Warner Brothers.

“La premiere fue una auténtica locura, ¡parecían los Juegos Olímpicos!”, nos cuenta la actriz española por teléfono al día siguiente del estreno mundial de “Shazam!” en el Teatro Chino de Hollywood Boulevard, que había sido cerrado al tráfico para replicar una feria de Navidad con todas las atracciones –hasta una noria- como la que aparece en la última película de superhéroes de DC Comics.

“Parece Disneyland, pero para la premiere”, añade. “Estos americanos están locos, pero ha sido maravilloso, todavía me parece que lo he soñado”.

En “Shazam!” Milans interpreta a Rosa Vasquez, quien junto a su esposo acoge a cinco niños huérfanos de diferentes razas. Uno de ellos, tras un encuentro con un anciano brujo, despierta con el aspecto físico de un adulto y con múltiples súper poderes, forma a la que puede transformarse cuando desee simplemente gritando “Shazam!”.

“Mamma Rosa” es el papel más importante de Milans en su carrera, que comenzó en el pequeño teatro del Repertorio Español en Manhattan y en películas independientes hasta que su representante empezó a mandarla a Los Ángeles, donde obtuvo papeles en series como “Killer Women” y en films como “Shame” (2011) del director británico Steve McQueen.

Ahora acaba de terminar el rodaje en España de “El Embarcadero”, una serie de los creadores de la exitosa “La Casa de Papel”.

“Tengo unos ángeles de la guarda que me cuidan mucho y deben estar trabajando overtime”, comenta Milans sobre su trabajo. “No me puedo quejar. Pero también son muchos años de trabajar muy duro, de pasarlo muy mal, de pasar mucho tiempo sola por apostar por un sueño mucho más grande del que te puedas imaginar, y nunca tirar la toalla”.

Ni latina ni americana

Estos días Milans disfruta del éxito, pero el camino no fue fácil para una actriz que tenía acento español y se presentaba a casting tras casting en los que le decían que no era suficientemente americana –“porque no tienes ni look, ni aspecto ni personalidad”, ni suficientemente latina –“porque soy blanquita con ojos verdes y pecas”.

“Ha sido una lucha de no saber muy bien dónde colocarme. Hasta que encuentras el papel donde realmente todo ese cuaje, tienes que seguir adelante”, dice, aunque asegura que las cosas están cambiando, como demuestran películas como “Black Panther” o ahora “Shazam!”, con una familia multicultural.

Todos esos años de trabajo acumulado se convirtieron en lágrimas cuando vio por primera vez “Shazam!” completa, en una proyección privada de la película para los actores en los estudios de Warner Brothers en Los Ángeles.

“Miré a la pantalla y dije, un momento, vamos a ver. Vengo de Aravaca, Madrid, España, y estoy aquí sentada en Warner Brothers viendo una mega película de superhéroes en la que salgo yo”, recuerda. “Me puse a llorar a sin parar, ¡en medio de una escena de acción! Me preguntaron si estaba bien y les dije que sí, que tenía alergia. Me tuve que levantar, ir al baño y encerrarme durante cinco minutos a llorar sola”.

Sueños cumplidos

Sin saber aún lo que era el “sueño americano”, Milans siempre supo que su destino estaba en Estados Unidos.

“Tuve claro desde que tengo 7 u 8 años que quería trabajar en Nueva York, en Broadway, y lo conseguí”, cuenta. “Fui la primera española en hacer un papel protagonista en Broadway y me entrevistaron en el New York Times”.

Como le sucede a muchos, el éxito fuera le abrió las puertas para trabajar en su país: “Una vez que te estableces [en Estados Unidos], ya te llaman para volver a casa”.

Recientemente Milans ha pasado seis meses entre Madrid y Valencia para rodar “El Embarcadero”. También pudo disfrutar de la casa de su familia en Ibiza.

“Ha sido un regalo poder estar con mi familia y mis amigos. Mi hermana ha tenido una niña, he estado con mi sobrina… No te puedes imaginar lo que echo de menos España”, explica. “Los Ángeles es una ciudad tremendamente solitaria y muy vacía de alma, creo que nunca conectaré con un sitio así. Para venir a la red carpet, sacarte cuatro fotos y disfrutar de los éxitos, fenomenal. Pero mi casita, mi jamón y mi gente, eso que no me lo quite nadie”.

Sin embargo Nueva York, donde se formó profesionalmente, es aún su punto de referencia.

“Nueva York es mi casa”, asegura. “Mis raíces siguen estando en España, pero yo llego a Nueva York siempre. Mi apartamentillo allí está, el cual no he pisado en el último año porque he estado cinco meses con Shazam! y luego seis meses en España rodando El Embarcadero, pero lo echo en falta un montón. Nueva York es mi alma, la capital del mundo”.

Milans habla apasionada de la Gran Manzana y de las oportunidades que ofrece Estados Unidos para quienes trabajan duro.

“El American Dream pasa, pero no pasa gratis”, reflexiona. “Yo soy el ejemplo de un American Dream. Yo vine aquí a hacer una carrera. Tengo la suerte de que mi familia me apoyó, pero no tengo familia ni amigos que estuvieran en este negocio, no conocía a nadie. Nada, cero. Pero si trabajas y realmente quieres llevar a cabo tu sueño, las oportunidades se te dan”.

“Este es un país que defenderé siempre porque abre las puertas. Como este país no hay otro para trabajar y llevar a cabo tus sueños”, sentencia. “Pero tienes que currar, claro, no te lo van a regalar”.