Adrián Di Monte arremete fuertemente contra Pablo Lyle por la muerte de Juan Ricardo Hernández

Esto es indignante …. en que momento el pobre anciano de 63 años era una amenaza para nadie, el tipo es tan mal conductor que no puso el carro en park y el carro se fue solo. Y este tipo se baja del carro cuando ya el señor se había ido solo para golpearlo ?????!! Papi que te caiga todo el peso de la ley, muy diferente hubiera sido si fuera alguien joven, a ver si hubiera tenido el valor de bajarse del carro. Y luego se fue corriendo y dejó al pobre viejo tirado. Esto no es ser hombre, esto no es proteger a la familia …. y no me vengan con mamadas no se trata de ser mexicano ni cubano se trata de ser un hombre derecho y no un pinche abusador cobarde.