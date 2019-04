Se les acusa a pastores de haber castigado a menor para que confesara

Según la policía, hace tres semanas los pastores involucrados en el caso fueron arrestados y se les imputaron cargos por los delitos de retención ilegal

Autoridades de Mesquite, Texas informaron que tres pastores fueron arrestados por supuestamente golpear a un niño con una cuerda tratando de obligarlo a que confesara a un supuesto crimen.

Según la policía, hace tres semanas los pastores involucrados en el caso fueron arrestados y se les imputaron cargos por los delitos de retención ilegal y participación en actividad ilícita al cometer una agresión que causó heridas. Los pastores Deborah Ann Graham, de 64 años, David Asa Graham, 24 años y Tonya Hill de 46 años se encuentran en una cárcel de Allen, Texas.

La presunta agresión del menor ocurrió en la iglesia The Church A Place of Worship for All Nations.

Dos agencias de policía estuvieron revisando la evidencia y llevaron a cabo un operativo para capturar a los tres sospechosos, que fueron finalmente arrestados en su residencia.

No se han revelado informes sobre el menor para proteger su identidad. Investigadores dijeron que posiblemente existen otras víctimas y pidieron a personas que pudieron haber sido afectados por los acusados que llamen al 972-285-6336.