Boxeadora hispana regresa a pelear tres meses y medio después de dar a luz

Marlen Esparza perdió 60 libras para poder pelear por un título menos de cuatro meses luego de haber tenido a su bebé

Cuando la boxeadora Marlen Esparza se estaba preparando para los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres, todos los días al abrir sus ojos miraba una lista escrita por ella misma en el cielo de su cuarto.

La lista le recordaba a diario por qué tenía que levantarse en la madrugada y entrenar con todas sus fuerzas. Ese papel por varios años fue su gran motivación, no le permitía poner excusas aun cuando estaba cansada, adolorida o frustrada.

Sin embargo, Esparza ahora cuenta con una mayor motivación.

Esas frases motivadoras en su lista no se comparan con el pequeño Saint Diego. Esa sonrisa, esa mirada y esos berrinches que le regala su bebé de tres meses ahora son sus razones para entrenar más duro que nunca.

Tan impactante ha sido la llegada de Saint Diego que Esparza ya ha logrado cosas extraordinarias.

En menos de tres meses la madre boxeadora de Houston ha perdido alrededor de 60 libras, pero por si eso fuera poco, Esparza regresará al cuadrilátero para pelear por un título vacante el próximo 25 de abril.

Así es, en menos de cuatro meses Esparza se pone los guantes para seguir la búsqueda con la búsqueda de un campeonato mundial.

Sin excusas

Hace un año todo marchaba tal como estaba planeado, Esparza había logrado la quinta victoria de su carrera profesional y se perfilaba para disputar un campeonato mundial, pero las cosas cambiaron radicalmente cuando un mes después de su última pelea descubrió que estaba embarazada.

“Fue algo sorpresivo. Afortunadamente el bebé estaba bien y nació saludable. Yo ya estaba entrenando para mi siguiente pelea cuando me di cuenta y no fue fácil tener que decirles a mis representantes que se tenía que cancelar el combate. Recuerdo haber estado llorando afuera de las oficinas antes de decirles”, contó Marlen Esparza en una entrevista con La Opinión.

Desde niña, Esparza se dedicó al boxeo y prácticamente era todo en su vida. Su carrera está repleta de logros extraordinarios: en los Juegos de Londres ganó medalla de bronce, en 2014 se colgó la medalla de oro en los Campeonatos Mundiales de AIBA y se convirtió en la primer mujer contratada por la promotora Golden Boy de Óscar de la Hoya en el 2016.

Su promotora la ha apoyado durante esta etapa de su vida y aunque De La Hoya y el resto de los ejecutivos están sorprendidos por su pronto regreso, no pueden ocultar que ya la quieren ver en el cuadrilátero.

El entrenador de Esparza, Rudy Silva, ha trabajado con ella desde sus tiempos en los amateurs. Él fue el responsable de llevarla a los Juegos Olímpicos de Londres y no le sorprende que su “joya” esté brillando una vez más.

“El enfoque que le he visto en este campamento es muy similar al que mostraba cuando se estaba preparando para los Juegos Olímpicos”, dijo Silva.

Esparza dio a luz el pasado 3 de enero y solamente descansó 16 días, dos antes de tener el bebé y 14 después.

“Cuando me dijo dos semanas después de haber tenido el bebé que ya estaba lista para entrenar se me hizo raro que el doctor la diera de alta tan pronto, pero comenzamos a entrenar. Luego me enteré que el doctor le había dicho que descansara seis semanas”, comentó Rudy.

Esparza está más motivada que nunca y es que su bebé le ha despertado una fortaleza extraordinaria.

“Creo que Saint llegó en el momento indicado, porque antes todo se trataba de mí y ahora todo lo que hago es por mi bebé y eso me ha dado una fuerza increíble, algunos temores de antes han desaparecido y noto que ahora entiendo mucho mejor lo que es importante, las cosas que deben ser mi prioridad”, explicó Esparza.

Esparza peleará por el título vacante de la NABO en la división mosca el 25 de abril en Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California dentro de la cartelera que tiene como evento principal el choque entre Yves Ulysse y Steve Clagget.