Jueces de inmigración responden a la amenaza de Trump: “No puede deshacerse de nosotros”

El presidente abogó por "eliminar todo el sistema de petición de asilo" (incluidos los jueces migratorios)

El presidente Donald Trump fue más allá en sus políticas antimigratorias cuando este viernes -antes su visita a la frontera en Calexico, California- dijo que “el Congreso tiene que deshacerse de todo el sistema de asilo porque no funciona. Y, francamente, también deberíamos deshacernos de los jueces.” Los jueces y abogados migratorios han salido a defender su labor y a negar que el presidente puede -sin apoyo del Congreso- eliminar el proceso de solicitud de asilo (jueces incluidos).

El presidente volvió a repetir la amenza poco más tarde junto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg: “Tenemos que hacer algo al respecto del asilo. Y para ser honesto contigo, tienes que deshacerte de los jueces”.

Varios jueces y abogados coincidieron en que estas afirmaciones forman parte de la campaña del presidente a su reelección. Las declaraciones “son políticas”, dijo al medio Univision Dana Leigh Marks, presidenta emérita de la asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ). Reformar (o eliminar) la política de asilo es algo que le corresponde al Congreso y ahora no es probable que haya cambios en este sentido.

Sin embargo, algunos advierten que también supone un riesgo porque puede debilitar debido proceso de asilo y de protección. Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, dijo que “las consecuencias son peligrosas por el mensaje que envía a los agentes (federales)” que pueden creerse las afirmaciones públicas del presidente y decir a los refugiados que no existe posibilidades de asilo.

“El presidente no tiene ese poder en el sistema constitucional de justicia en Estados Unidos” -recordó la abogada Rebeca Sánchez-Roig. Además, según aseguró ella misma a Univision “curiosamente, el gobierno lleva meses alegando que se necesitan más jueces de inmigración y ha contratado más jueces. La abogada añadió que “es obvio que Trump no entiende absolutamente nada de política internacional y que no sabe como hacer frente al “desafío migratorio“.

Volviendo al análisis de la profesora Velázquez, esta y su otra “reciente declaración de que los demócratas quieren una frontera abierta son mentiras […] para buscar el apoyo de los votantes”.