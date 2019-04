Se casó con una mujer 32 años mayor que él y le paga cirugías para que se vea joven

View this post on Instagram

Для одного благотворительного фонда, мы с Екатериной поздравили детей с наступающими праздниками, и только это могло заставить нас в этот вечер увидеться ещё раз. Я призываю, все- таки не быть эгоисткой, и извиниться перед собственным ребёнком Полиной. P.S.: Зимушка-зима, которой оделась Екатерина Львовна, представлялась всем снегурочкой и обзывала меня стариком морозом … 🙄😑🤔…Друзья, идёт ли мне костюм ? ________ ///// #гогенсолнцев #благотворительность #новыйгод #снег #дети #выходные