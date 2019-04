Tachan de ‘hipócrita’ a Rosie Rivera tras aparecer en ‘Despierta América’ de Univision

La hermana de Jenni Rivera recibió una ola de críticas negativas

Rosie Rivera tuvo una adolescencia muy traumatizante y que poco a poco ha podido superar a base de su fe. Ahora la hermana de Jenni Rivera quiere inspirar a otras mujeres a que puedan salir adelante y empoderarlas a que sigan luchando.

La que fuera integrante de las primeras temporadas del reality “Rica Famosa Latina” estuvo de invitada en “Despierta América” presentando su libro titulado “Retoma tu poder”. En el segmento del programa de Univision habló de como el libro puede ayudar a las mujeres sentirse empoderadas.

Cuando el matutino publicó una foto de la famosa en Instagram, en lugar de compartir historias de empoderamiento, la mayoría de los comentarios fueron negativos. A Rivera la tacharon de hipócrita y mucho más.

“Esta señora se me hace súper hipócrita sobre todo después que la escuché como le gritaba groserías al esposo”, escribió un fan del programa.

“Esta mujer ya no sabe de donde sacar más dinero. Ahora un libro, por favor”, otro seguidor escribió.

“Querida para ustedes Despierta América, para nosotros es un cero a la izquierda. No nos importa nada de lo que saque ella de su vida”, otra admiradora del programa comentó.

“Esta mujer es una hipócrita. No la soporto y quiere vivir a costas de su difunta hermana”, otro seguidor agregó.

“Rosie, no nomás pienso yo que eres una hipócrita. ¿No te da vergüenza que ningún comentario bueno hacia ti? Antes de tu hermana no eras famosa, te aprovechaste de su muerte. Yo no te creo tu carita de pastora arrepentida”, también se pudo leer entre los comentarios.