Cruz Azul y Caixinha tendrán un partido muy complicado ante América

La 'Máquina' buscará romper los pronósticos sin piezas importantes de su equipo titular

CDMX, México – Tras la expulsión de Rafael Baca, el técnico Pedro Caixinha tendrá que jugar un auténtico ajedrez con su Cruz Azul para enfrentar al América, el domingo.

Con la ausencia de su contención, La Máquina tendría hasta 7 bajas para encarar a las Águilas, pues se suma a las de Jordan Silva, Gerardo Flores, Stephen Eustáquio, Elías Hernández, Javier Salas y Misael Domínguez.

Por eso el luso puso ayer con los titulares a Martín Cauteruccio, quien apareció como volante por izquierda, ya que colocará a Yoshimar Yotún como contención, detrás de los volantes interiores: Orbelín Pineda y Roberto Alvarado.

El charrúa no es mediocampista y siempre ha jugado de delantero, pero el luso ya lo ha probado en esa zona y podría aparecer ahí ante los azulcremas.

“Ya empezamos a trabajar esa media cancha, con distinta dinámica, no estoy preocupado con los que no puedo contar, la media cancha no está tocada y tiene sí características diferentes“, explicó Caixinha.

Si “Caute” va de inicio, el DT luso tendrá en la banca al lateral José Madueña y al volante Jonathan Rodríguez, como los hombres de experiencia; junto a los defensas Jorge García y Josué Reyes, además del contención Alexis Gutiérrez, el atacante Martín Zúñiga y el portero suplente.

Poco recorrido

Jugadores y sus minutos en Primera

Alejandro Peláez (0)

Jonathan Rodríguez (5,980)

Josué Madueña (7,546)

Alexis Gutiérrez (0)

Jorge García (5)

Josué Reyes (0)

Martín Zúñiga (1,750)

Santiago Giménez (0)