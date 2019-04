Habla Nielsen tras su renuncia a la dirección de DHS. Sus declaraciones sorprenden

La saliente secretaria del departamento de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen habló con la prensa luego de su salida del gabinete de Donald Trump tras fuertes descuerdos con el primer mandatario.

Como se dio a conocer este lunes por NBC News Nielsen salió de DHS debido a que había prevenido en varias ocasiones de la imposibilidad legal de vovler a reinstaurar la separación familiar de inmigrantes en la frontera sur, disputa que la llevó a fuertes enfrentamientos con Trump.

Sin embargo y a pesar de que el presidente Trump le recriminó públicamente por no encontrar alternativas para lograr reactivar dicha política migratoria en la frontera, la ex secretaria de DHS se refirió al caso este lunes en la tarde diciendo que a pesar de todo comparte ciegamente la intenciones migratorias de Trump en la frontera.

Desde fuera de su casa en Alexandria, Virginia, Nielsen agradeció al presidente por permitirle servir en su administración y por haber podido comandado esta importante dependencia del gobierno.

“Estoy y estaré siempre agradecida”, dijo Nielsen, elogiando a los funcionarios de Seguridad Nacional que trabajan para “ejecutar sus misiones y proteger a la patria”.

“Espero apoyarlos desde afuera”, dijo Nielsen, y señaló que desde su renuncia del domingo por la tarde, ha hablado con funcionarios de la administración y legisladores en el Capitolio para asegurar una transición sin problemas durante su salida.

“Comparto el objetivo del presidente de asegurar la frontera”, concluyó la ex funcionaria.

El presidente anunció que Nielsen “dejaría su puesto” después de 16 meses en el trabajo el domingo por la noche. Nielsen asumió el liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional después de que Trump designara al ex secretario del DHS, John Kelly, como jefe de personal de la Casa Blanca.

Its been an honor of a lifetime to serve with the brave men and women of @DHSgov. I could not be prouder of and more humbled by their service, dedication, and commitment to keep our country safe from all threats and hazards. pic.twitter.com/lIQ5iqGDmF

— Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) April 7, 2019