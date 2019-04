Trump estalla en la Casa Blanca y le devuelve derechazo a Obama

Luego de los reportes que dan fé de la intención del presidente Donald Trump de reinstaurar la separación familiar en la frontera sur, y razón por la cual renunció la directora de DHS, Kirstjen Nielsen, el presidente Trump lo negó.

Por el contrario el presidente afirmó que no está tratando de restablecer la política de separación familiar a pesar de que está convencido que este es un mecanismo efectivo para disuadir a los inmigratnes de no cruzar la frontera.

En medio de la preguntas de los periodistas Trump visiblemente incómodo estalló afirmando que en realidad fue su predecesor el que estableció la controvertida política de separar a las familias inmigrantes en la frontera y poner a los niños en “jaulas”.

Barack Obama separó a esos niños”, dijo Trump. “Esas jaulas que se mostraron, creo que fueron muy inapropiadas. Fueron construidos por la administración del presidente Obama, no por Trump “.

“El presidente Obama tuvo una separación de niños, eche un vistazo”, agregó. “La prensa lo sabe, tú lo sabes, todos lo sabemos. Yo soy el que lo detuvo”, dijo Trump frente a los medios de comunicación en la Oficina Oval.

NEW: “We’re not looking to do that,” President Trump tells ABC News’ @jonkarl when asked if he’s considering reinstating the family separation policy at the border.

“President Obama separated the children, by the way,” Trump also said https://t.co/AfEIFrfeM5 pic.twitter.com/rp4wMtxOQz

— ABC News Politics (@ABCPolitics) April 9, 2019