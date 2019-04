A proteger la tierra pública de California

Activistas celebran presentación de propuestas de ley a favor de las Montañas de San Gabriel

Severiana Pablo dice que sus mejores recuerdos provienen de su niñez. Pese a ser de una familia de bajos recursos, cuenta que disfrutó mucho de las enormes áreas verdes de su natal Veracruz, México.

“Nos gustaba mucho salir a jugar. Yo nunca me había subido a un avión solo lo veía pasar por el cielo pero cuando nos subíamos a las ramas del árbol de café yo sentía que volaba”, indicó al revivir aquellos momentos.

Sin embargo, ya de adulta emigró a Estados Unidos y se estableció en North Hills. Sus hijos y nietos crecieron en Los Ángeles y lamenta que hoy en día ellos no puedan disfrutar de la naturaleza como ella lo hizo en su infancia.

“Nosotros como niños podíamos echar a volar la imaginación y hacer cualquier cosa con las hojas de los arbolitos.

Para mí es muy importante pelear por más espacios verdes porque ya no tenemos con qué entretener la mente de los niños”.

Por esta razón, Pablo se unió ayer a un grupo de activistas del medio ambiente para apoyar a las senadoras Kamala Harris y Dianne Feinstein y a la congresista Judy Chu en la introducción de un paquete de legislaciones para restaurar y ampliar las protecciones para las tierras públicas de California.

¿Qué piden las leyes?

El paquete presentado el miércoles en el Senado propone nuevas protecciones para más de un millón de acres de tierras públicas, que incluyen casi 600,000 acres de nuevas áreas silvestres y más de 100,000 acres de nuevo monumento nacional.

Incluye tres proyectos de ley, que se presentaron originalmente en 2017 y 2018, que incluye la Ley de Bosques Silvestres, Recreativos y de Trabajo del Noroeste de California, la Ley de Protección del Patrimonio de la Costa Central y el Acta de Protección de las Colinas y Ríos de las Montañas de San Gabriel.

Esta última, liderada en la Cámara por la Representante Judy Chu (CA-27), lucha para que el Monumento Nacional de las Montañas de San Gabriel sea expandido creando un área de recreación, ríos y acceso al ransporte público, entre otras protecciones y cambios, dijeron los ambientalistas que se reunieron en el parque Vista Hermosa cerca del centro de Los Ángeles.

“Hay más de 17 millones de personas que viven a menos de 90 minutos de las montañas pero muchos no tienen acceso. Queremos transporte público… Queremos promover la recreación sana y de calidad”, dijo Omar Gómez, miembro del grupo medioambiental Nature for All.

Agregó que las montañas de San Gabriel cuentan con alrededor de 25 millas de ríos silvestres los cuales son muy importantes para proveer una fuente de agua potable para ciertas áreas de Los Ángeles.

Laura Torres, miembro de la Asociación de Conservación de Parques Nacionales, señaló haber vivido de primera mano el no tener acceso a áreas verdes.

La activista de origen mexicano creció en el área de Boyle Heights y el único parque cercano era el Hollenbeck Park sobre la calle 4th.

“Fue hasta que me uní al grupo de Cross Country en la secundaria que conocí las montañas de San Gabriel y en la universidad conocí qué eran los espacios públicos”, dijo Torres.

“Me gustaría ver un mundo más verde para los niños”.

Trabajo en equipo

Mientras que en el frente local, los activistas de diferentes organizaciones luchan por crear conciencia; a nivel político las senadoras y congresista demuestran la necesidad de espacios verdes.

Los Ángeles es una de las ciudades que más carece de parques en el país pese a la presencia de ríos, bosques y montañas de las montañas de San Gabriel.

“La designación del Monumento Nacional del Presidente Obama aumentó el acceso y las oportunidades para aprender y explorar en las montañas, pero aún queda mucho por preservar para que más personas puedan experimentar los dones de la naturaleza únicos de nuestra área”, dijo la congresista Chu en un comunicado.

“Esta legislación representa el siguiente paso para proteger y conectar las montañas de San Gabriel y preservará miles de acres de tierra y agua para las generaciones futuras”.

El paquete de legislaciones llega en un momento en el que la administración Trump continúa su campaña por minimizar las protecciones ambientales y revertir las reglas que protegen el aire y agua limpia.

“Bajo esta administración, las hermosas tierras públicas de California y su economía al aire libre están bajo amenaza directa y debemos enfrentarnos a este esfuerzo activo para eliminar las protecciones ambientales vitales”, dijo la senadora Harris en un comunicado.

“Restaurar y expandir las protecciones para nuestras tierras públicas significa proteger el derecho de los estadounidenses a limpiar el aire y el agua y brindar a todos la oportunidad de explorar y disfrutar del aire libre”.

Los activistas a favor del medio ambiente felicitaron a Harris y Chu por luchar por las áreas verdes del condado de Los Ángeles y dijeron que visitarían las oficinas de más congresistas del sur de California, entre quienes figuran Jimmy Gómez, Kate Hill, Grace Napolitano, Tony Cárdenas y Lucille Roybal Allard.

“Llevamos más de 10 años peleando por esto y hoy es la celebración de la introducción de la propuesta para proteger permanentemente nuestras montañas de San Gabriel”, dijo Gómez.

De aprobarse, la legislación ampliaría las protecciones para tierras públicas en regiones clave del norte, centro y sur de California.

El Estado Dorado cuenta con una economía al aire libre de 92,000 millones de dólares, la más grande de Estados Unidos y respalda casi 700,000 empleos.