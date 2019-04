Crece presión para AMLO sobre resultados contra la corrupción

El mandatario prometió desde su campaña combatir la corrupción desde las altas esferas del poder

MEXICO.- La bandera contra la corrupción con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia y reiterado discurso le puso ante la opinión pública una camisa de 11 varas que espera resultados a no muy largo plazo mientras el mandatario se enfrenta con un sistema de justicia que tiene por regla resolver sólo dos de cada 100 delitos que se denuncian.

El pez más gordo que logró llevar a proceso judicial, por ahora, es el el general brigadier Eduardo León Trauwitz, ex funcionario de seguridad en Petróleos Mexicanos (Pemex) y ex jefe de escoltas del ex presidente Enrique Peña Nieto por presuntas irregularidad en la vigilancia contra el robo de combustibles.

A León Trauwitz se le congelaron sus cuentas se le tiene que pagar por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en efectivo. Además, según declaraciones del acusado, no se le ha dicho exactamente los detalles de su proceso.

“Estamos frente a un viejo problema que no se resuelve con voluntad política sino con una reestructurarse y limpia”, advirtió Gerardo Martínez, abogado penalista de la Universidad Nacional Autónoma de México.

A través de filtraciones a la prensa, se supo que el gobierno de AMLO tiene en la mira a algunos de los principales jueces y magistrados en el país y que, en enero pasado, se despidió al menos a tres funcionarios de Pemex, por la firma de convenios millonarios e irregulares con universidades públicas del sureste.

También de manera directa, el presidente ha señalado por corrupción a los ex presidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña; al exrector de la Universidad Nacional y miembro del Partido Revolucionario Institucional, José Narro, por la compra aparentemente fraudulenta de medicamentos por 4,000 millones de dólares al año.

Desde otra trinchera, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que ya tienen identificados 50 casos que muy probablemente ameriten denuncia ante la Fiscalía General de la República, exfuncionarios de Enrique Peña Nieto.

“Del dicho al hecho, hay mucho trecho”, criticó un informe de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. “No se sabe si se abrieron carpetas de investigación o hay procesos en contra”.

La organización civil, una de las más combativas durante el sexenio de Peña, pide ahora a AMLO más resultados y menos vueltas a la ley. Por ejemplo: considera que no era necesaria una reforma constitucional para incluir los delitos de corrupción en la extinción de dominio.

“Con el marco legal vigente ya era posible decomisar los bienes a funcionarios corruptos, sus cónyuges y sus dependientes económicos, cuando no pudieran acreditar su legítima procedencia.

“Por otro lado, la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva no necesariamente es algo deseable… si en un futuro acusan a alguien de corrupción, las autoridades lo encarcelarán en lo que averiguan. Posiblemente congelen sus cuentas, embarguen sus bienes y los de su familia antes de perder su patrimonio de manera definitiva.

“Este enfoque altamente punitivo ha probado ser incorrecto en otras latitudes, pues lo que realmente desincentiva la corrupción es una alta probabilidad de ser castigado”.