Un movimiento a nivel nacional busca combatir la pobreza y no al pobre

'Lo que queremos decir es que la verdadera emergencia nacional no está en la frontera, sino aquí, en las comunidades pobres', dijeron activistas

Estados Unidos es una de las naciones más ricas del mundo, sin embargo el racismo sistemático, la destrucción del medio ambiente, la economía basada en la guerra, la baja calidad de la educación pública, la escasez de vivienda barata y la desigualdad social que padecen millones de sus habitantes lo convierten en un país pobre.

Así lo consideraron representantes de Poor People’s Campaign que la tarde del martes realizaron un foro comunitario en Pacoima, en el norte de la ciudad de Los Ángeles, para hablar de lo que consideraron la verdadera emergencia nacional: la pobreza.

Se trata de un movimiento que a nivel nacional está haciendo un llamado al resurgimiento de la moral y los valores “para combatir la pobreza y no al pobre”.

El foro se llevó a cabo en la primaria Telfair de Pacoima por ser una escuela donde uno de cada cuatro estudiantes no tiene hogar y está clasificado como homeless, indicaron los organizadores.

“Esta es una comunidad que refleja el problema de la pobreza, de la crisis de vivienda que afecta a millones de personas en el país”, dijo Kenia Alcocer como representante de Poor People’s Campaing.

“Lo que queremos decir es que la verdadera emergencia nacional no está en la frontera, sino aquí, en las comunidades pobres”, recalcó la activista.

El evento fue parte de un recorrido que se realiza por comunidades marginadas de California con la intención de hablar de los problemas que padecen e involucrar a sus residentes en el movimiento, el cual ya tiene presencia en 30 estados del país.

La gira por el estado empezó el 3 de abril en Oakland y culminará el día 13 en la frontera de San Ysidro-Tijuana.

Con esta serie de eventos que se realizan por el estado, las organizaciones civiles y comunidades indígenas que conforman la campaña de los pobres buscan dejar en claro que la solución al problema de la pobreza radica en la misma gente que la padece.

“Nosotros le estamos dando voz a los pobres y buscando soluciones en la misma comunidad”, mencionó Trini Rodríguez, otra de las representantes de la campaña en California.

“Les pedimos que se unan a este movimiento nacional para que cada quien en su comunidad exija cambios a las políticas que están causando esta situación de pobreza”, agregó.

La pobreza del quebrado

El índice de pobreza en Estados Unidos es de casi el 15%, de acuerdo con la Oficina del Censo, es decir que alrededor de 46 millones de personas no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas como alimentación o vivienda.

Pero para los integrantes de este movimiento esa cifra está “maquillada” y oculta la realidad que enfrenta casi la mitad de la población.

Basados en un informe del Institute for Policy Studies, Poor People’s Campaign señala que el número de pobres en Estados Unidos sería de hasta 140 millones (el 45% de la población) al incluir a quienes no tienen seguridad financiera y a quienes reciben asistencia del gobierno.

“Estamos hablando de personas que viven al día, que están a un cheque de perder su estabilidad”, explicó Alcocer.

“Son quienes no tienen dinero suficiente para alimentar o dar vivienda a su familia”, agregó Rodríguez.

Shanon Rivers, miembro de la reserva indígena Akimel O’otham de Arizona, expuso que esa pobreza es causada por la avaricia de unos cuantos que además suelen atacar a los inmigrantes para justificar su codicia.

“Nuestro mensaje a los políticos”, recalcó Rivers, “es dejar en claro que nosotros no somos los que están en la quiebra, sino que es el sistema el que está quebrado”.