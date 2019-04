En riesgo de contraer sarampión los nacidos entre 1957 y 1989

19 Estados han reportados casos como resultado de la epidemia

Con el brote de sarampión en diversos estados en la Unión Americana, se ha reforzado el mensaje de las precauciones que deben tomar personas adultas sobre la vacuna, aún cuando crean que han sido vacunados.

Es muy probable que todas aquellas personas que nacieron después de 1957 y antes de 1989, sólo hayan recibido una dosis de la vacuna MMR (o la vacuna triple) y que seguramente no será suficiente para protegerlos en caso de que ocurra una epidemia de sarampión.

Es por eso que el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) ha cambiado su recomendación y está urgiendo a la población a que se aplique dos dosis en lugar de una.

¿Qué hacer?

Aunque usted tenga prueba de que recibió la vacuna contra la rubéola, papera y sarampión, debería preguntar al médico si pueden corroborar sus anticuerpos en la sangre. Especialmente si estuvo en contacto con gente o en los lugares donde se han reportado los brotes de sarampión.

Aun cuando haya tenido sarampión de pequeño, es recomendable hacer un chequeo doble y es recomendable si también estuvo en las zonas que fueron reportadas como ciudades donde surgió el brote de la enfermedad.

¿En dónde se han dado los casos de sarampión?

Los casos de brotes de sarampión que ha recabado la CDC desde enero a abril del 2019, se concentran en 19 estados de la Unión Americana. Este es el segundo brote más grande reportado en EE.UU. desde que se eliminó el sarampión en el año 2000.

Los estados que han reportado casos son Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Oregon, Texas y Washington.

¿Qué es y cómo detectar el sarampión?

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus. Se extiende a través del aire cuando una persona infectada tose o estornuda. Para estar alerta, los síntomas comienzan con fiebre, casi de inmediato provoca tos, ojos rojos y mucosa. Si hasta ese punto era fácil confundirla con una gripe, para identificarla mejor mantenga atención a pequeños puntos que pueden aparecer en la piel o una erupción leve con puntos rojos. Los puntos pueden salir primero en la cabeza y extenderse al resto del cuerpo.

El sarampión se puede prevenir con la vacuna MMR (o la triple) que previene de estas enfermedades: sarampión, paperas y rubéola.

Según recomendaciones de la CDC, los niños deben tener dos dosis de la vacuna, comenzando de los 12 a los 15 meses de edad y la segunda dosis entre los 4 y 6 años de edad. Los adolescentes y adultos también deberían estar al corriente de su vacuna del MMR.

La vacuna es muy segura y efectiva. Las dos dosis tienen una efectividad del 97 por ciento en prevención contra el sarampión, mientras que aplicar una sola dosis da una efectividad del 93 por ciento.

Las causas de los brotes de sarampión

La CDC mantiene que la causa del brote han ocurrido por las siguientes razones:

Incremento en el número de viajeros que adquirieron la enfermedad fuera del país y la han traído a Estados Unidos.

Más propagación de sarampión en comunidades de EE.UU. con grupos de personas no vacunadas.

Video relacionado: Un especialista nos explica la importancia de que tu hijo tenga sus vacunas al día