Sebastián Rulli dice todo lo que le gusta hacer con Angelique Boyer en Instagram

No tienes idea de cómo me gustas. Me gustas para besarte por horas, me gustas para abrazarte hasta quedarme sin fuerzas, me gustas como para recargarme en tu pecho y escuchar el ritmo de tu corazón. Me gustas para soñarte , me gustas para sentirte, me gustas para hacerte feliz… me gustas…@angeliqueboyer #teamo #feliz #diainternacionaldelbeso Y a ti : quien te gusta? A quien le darías un beso? Etiquetal@ 😉💋❤️