Marioni vuelve a provocar bronca y los Xolos se le van encima

"¿Al rato... les va a pegar a los jugadores de Pumas o qué?" dijo el agraviado Omar Mendoza

CDMX, México – Omar Mendoza, defensa de Xolos, lamentó que Bruno Marioni, técnico de Pumas, lo haya agredido y cuestionó si el “Barullo” después también le pegará a sus dirigidos.

“El señor va y me pega con el balón, creo que no le corresponde a él meterse en eso, si bien vinieron jugadores de Pumas y me dijeron cosas y todo eso, bueno, es parte del juego, pero ya que él venga y se meta, pues no va”, explicó Mendoza tras el cotejo.

“Paso ahorita, que un aficionado se pelea, ahora a mí me hace eso, ¿qué pasa con los jugadores de Pumas, al rato… les va a pegar a ellos o qué? No sé, pero ni hablar”.

El lateral recibió un golpe en el estómago cuando iba por el balón para realizar un saque de banda, luego que Marioni le azotó el esférico.

“Es la cabeza del grupo, si pierde la cabeza así el entrenador, ¿cómo van a estar los jugadores? No sé qué pase por su cabeza, si es agresivo, si le guste pegar o no, ojalá que recapacite porque está mal, o qué ¿va a ir por la vida pegándole a la gente?”, agregó.

Mendoza aseguró que no espera una disculpa de Marioni porque sabe cómo es esa clase de personas.

“No, no, una persona así se disculpa y se disculpa y es lo mismo, si lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, no pasa nada, que haga lo que quiera, a mí no me hace falta una disculpa”, apuntó.

“Si al señor le gusta ser así, no pasa nada, el día que me lo encuentre de frente, le doy la mano y como si nada, pero él como cabeza debería poner el ejemplo“.