¿Es seguro viajar en avión dentro de Estados Unidos cuando no se tiene documentos?

Abogado responde preguntas sobre migración a lectores de La Opinión

-Soy indocumentado, pero quisiera saber si hay algún riesgo para mi si tomo un vuelo dentro de Estados Unidos. ¿Corro riesgos de que ICE me detenga en el aeropuerto?

Respuesta del abogado Alex Gálvez, abogado en migración

– Eso no se lo puede contestar ningún abogado de migración, pero mi recomendación es que no se exponga. No viaje por avión y mucho menos por autobús. Si tiene mucha necesidad, viaje por automóvil particular en rutas de carretera donde no haya elementos de migración. Viajar por avión con un pasaporte de otro país, es riesgoso porque le pueden pedir su permiso de estancia en el país. Y casi siempre en los aeropuertos, hay agentes de migración. Además, hay estados que ofrecen mayores riesgos como Texas, Florida y Arizona para viajar en avión porque la presencia migratoria en esos aeropuertos es muy fuerte.

A partir 1 de octubre de 2020, fecha en que entra en vigor la ley federal del Real ID, las cosas van a cambiar profundamente la manera de transportarnos. Ahorita se puede viajar con una licencia de manejo o un pasaporte. Pero a partir de octubre del 2020, una persona sin documentos, e inclusive un residente o ciudadano que no cuenten con esa identificación no va a poder viajar. Un pasaporte del extranjero no va a ser suficiente.

En la actualidad, hay dos etapas de revisión, la aerolínea lo deja entrar con un pasaporte de otro país, el riesgo se presenta cuando entra por el área de seguridad, lo que se conoce como Administración de Seguridad del Transporte (TSA). Ahí corre el peligro de que llamen a migración. Después del 1 de octubre de 2020, sin la identificación del Real ID, ni la aerolínea ni el TSA lo va a dejar subir al avión. Las personas con DACA no van a tener problemas.