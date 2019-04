La impactante razón detrás del cambio físico de Ariel Winter

"Quiero que me devuelvan mi trasero", dijo

Ariel Winter, quien saltó a la fama como Alex Dunphy en la serie Modern Family, ha experimentando una serie de impresionantes cambios en su cuerpo y al fin ha develado la razón.

Y es que luego de ser criticada por su supuesto sobrepeso y sus miniprendas reveladoras, ahora se le nota una figura muy delgada.

La californiana de 21 años se sinceró con sus seguidores en Instagram.

“Durante años he estado tomando antidepresivos, que me hicieron ganar peso que no podía perder sin importar lo que hiciera. Siempre fue frustrante para mí porque quería ponerme en forma y sentir que el trabajo que estaba haciendo estaba dando sus frutos, pero nunca me sentí así. Lo acepté y seguí adelante. Me quedé con estos medicamentos durante tanto tiempo porque el proceso es realmente largo y difícil. No estaba lista para pasar por eso otra vez, así que simplemente acepté seguir en lugar de tratar de encontrar algo para sentirme mejor“, contó la joven a través de Stories.

“El cambio en la medicación me hizo perder al instante todo el peso que antes no podía perder simplemente devolviéndome un metabolismo. Eso fue muy inesperado”, agregó Ariel

Para terminar con las especulaciones, Ariel concluyó con una relflexión.

“Si bien me siento mejor mentalmente con el cambio, es bueno hacer ejercicio y que tu cuerpo responda, pero quiero ganar unos cuantos kilos de músculo y estar más saludable. También quiero que me devuelvan mi trasero”.