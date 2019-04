Kate del Castillo regresa con Teresa Mendoza a ‘La Reina del Sur 2’ para empoderar a las mujeres

Tras 8 años, la narcoserie regresa con una secuela a Telemundo

Kate del Castillo es una de las actrices más reconocidas por el público latino que a partir del 22 de abril a las 10pm/9c regresa a las pantallas de Telemundo con la tan esperada secuela de “La Reina del Sur“.

Teresa Mendoza volverá a resurgir tras 8 años de ausencia y el debut tiene a la actriz nerviosa.

“Es un poco nervio de que le hemos puesto tanto corazón, tanto esfuerzo…. todo lo que te puedas imaginar en esta serie que ha sido tan esperada. Da un poquito de nervio siempre cuando hay muchas expectativas de algo, quieres llegar a esas expectativas y superarlo y creo que lo vamos a lograr”, nos dijo en entrevista la estrella de la serie.

Como preámbulo para el estreno de la segunda temporada la cadena hispana emitió un resumen especial de la serie original que le ha dado una fuerte batalla a su competencia en Univision.

“Es increíble, y lo digo con toda la humildad del mundo, ‘La Reina del Sur’ ha sido un fenómeno, ‘La Reina del Sur’ ha sido algo fuera de serie porque además la siguen pasando y la repiten y la repiten en diferentes países y siempre rompe récords. Ahorita Telemundo tuvo los pantalones de pasar un resume de lo que fue la primera temporada para prepararnos para esta segunda temporada y sigue rompiendo récords. Es una bendición para nosotros que somos parte de eso”, dijo Del Castillo sobre los increíbles números de audiencia que tiene la repetición de la narcoserie.

A pesar de la pausa larga entre temporadas, la gente sigue teniendo un fervor por el personaje de Teresa Mendoza y se siente conectado con ella.

“Es un personaje fallido totalmente. Es un personaje con miles de defectos. Es un personaje que es la antiheroína y estamos acostumbrados a ver a mujeres llorando, a ver mujeres sometidas y de repente viene esta mujer que empezó así y que poquito a poquito se va formando. Ella comete los errores más grandes que pueden existir: se enamora del hombre incorrecto, se acuesta con hombres casados, trafica con drogas, mata gente, es borracha, mal hablada, no tiene escuela… Sin embargo, la gente la adora porque es una víctima en sus circunstancias sin victimizarse, pero es una sobreviviente y corre por su vida porque si no toma decisiones en el momento se muere”, explicó la actriz mexicana sobre la infatuación del público por el personaje principal.

Siendo una empresaria, productora, actriz, Kate del Castillo es una mujer empoderada y eso es algo que comparte con su personaje en la pantalla chica.

“Este personaje yo creo que ha sido, con toda la humildad, un personaje icónico. Te lo digo porque me llegan cartas, me llega gente en la calle y mujeres a decirme ‘gracias porque quiero ser como Teresa porque gracias a ese personaje ya no me dejo, ya no dejo que mi marido me golpee, ya no dejo que me sometan’. Eso a mi me hace la vida porque para mi es un trabajo pero si encima de todo tengo una referencia así para mí eso me hace la vida. Si yo puedo empoderar a las mujeres porque es una vida difícil para una mujer y más para nosotras las latinas acá en Estados Unidos y me siento orgullosa de ser parte de eso y decir que Teresa Mendoza empodera a las mujeres”, subrayó.