Orgullo mexicano: ella es Elisa Carrillo, nominada al Premio Benois de la Danza

A mis queridos amigos y seguidores, les comparto que he asumido el compromiso de apoyar y colaborar para el desarrollo artístico de la Compañía Nacional de Danza, de Mexico, sin abandonar mi carrera y compromisos con el ballet de Berlín en Alemania. Lo hago con el ánimo de aportar mi experiencia y relaciones profesionales al propósito de las nuevas autoridades, de tener una compañía de danza cada vez mejor y con más presencia en el mundo. Confío en encontrar las condiciones propicias para lograr este objetivo en pro de la danza mexicana. To my dear friends and followers: I want to share with all of you that I have assumed the commitment to support and collaborate for the artistic development of the National Dance Company of Mexico, without abandoning my career and commitments to the Berlin ballet in Germany. I do it with the intention of contributing my experience and professional relations to the purpose of the new authorities, having an increasingly better dance company with more presence around the world. I hope to find the right conditions to achieve this goal in favor of Mexican dance.