Conoce a Verónica Almirón, la modelo paraguaya con unas curvas de alto impacto

Verónica Almirón presume sus curvas a la menor provocación, pues sabe que tiene un trasero de tentación.

La paraguaya reveló que no hace ejercicios especiales para tener una retaguardia bien torneada, más bien nació con suerte.

“En realidad no sigo ninguna rutina, yo creo que es más genético en mi caso, porque mi mamá es así, yo ya vine de fábrica así, trato de mantenerme bien con gimnasio, buena dieta y masajes“, dijo.

La modelo tiene bastante fama en su país, sin embargo está buscando conquistar nuevo territorios.

“Empecé hace dos años (en el modelaje), fue a los 21 años, siempre me gustó el modelaje, las sesiones de fotos, la pasarela, me fui, me inscribí a un curso de modelaje, estudié seis meses, luego de ahí me recibí de modelo profesional y en la agencia donde estaba me quedé seleccionada como una de sus modelos, que es la mejor agencia del país.

“Quiero ser reconocida como modelo internacional, hay planes para ir a México en unos meses“, compartió.

Almirón si tiene una cosa muy clara, que actualmente su prioridad es el trabajo, hasta por encima de las relaciones personales.

“Ahora mismo estoy soltera; con mis novios ya les ponía un alto porque mi trabajo es muy importante, les decía que si les gustaba mi trabajo que se quedaran, si no, no, y siempre terminaban aceptando y quedándose conmigo, porque yo priorizo siempre mi trabajo, antes que mi pareja.

“Me gusta que sea un hombre detallista, atento, cariñoso, pulcro, limpio, que use un buen perfume…”, agregó.

ASÍ LO DIJO

“Tengo mi carácter como toda persona, cuando me buscan, me encuentran, pero soy bastante tranquila, no busco pelearme con nadie o con nada”.

Verónica Almirón, Modelo.

POR: Elizabeth García