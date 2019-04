Hombre “resucita” en Colombia tras nueve días sepultado; algunos lo llaman “milagro de Semana Santa”

Parientes de Fidel Pantoja esperan por los resultados de una necropsia

Nueve días después de haber sido enterrado en un cementerio de Llorente en el municipio colombiano de de Tumaco, un hombre supuestamente “resucitó” por unos momentos, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital de la zona.

La noche del martes, una multitud se reunió en el centro médico de la localidad para presenciar lo que algunos consideran un milagro o el “renacimiento” del fallecido.

“¡Esto es un milagro, un milagro de Semana Santa!”, gritaban algunos, según reportes de medios como El Tiempo.

Fidel Pantoja, de 50 años, supuestamente falleció por problemas de salud el pasado 7 abril.

Sin embargo, el martes se escucharon gritos provenientes de la bóveda en la que yacía el cuerpo del hombre. Personal del lugar tuvo que desenterrar al muerto.

En el centro de salud de Llorente, médicos confirmaron la ausencia de signos vitales. Sin embargo, ante la insistencia para que el cadáver fuera examinado en otro hospital, el cuerpo fue trasladado a una institución en localidad cercana de Chilví; allí lo volvieron a declarar muerto.

“Yo voy a esperar a que llegue, porque él ya va a llegar”, indicó Iván, uno de los 10 hijos de Pantoja en referencia a las palabras de la viuda.

La esposa del muerto, supuestamente, siente que su pareja todavía está viva y espera que vuelva.

“Nosotros no sabíamos nada de que mi papá había ‘resucitado’, a nosotros nos llaman como a las siete de la noche. A él no lo pudimos ni ver, tampoco sabíamos dónde lo habían llevado. Hoy (miércoles) nos informaron que mi papá estaba muerto, que ya no había nada que hacer”, explicó Iván.

En vista de que que el cuerpo no estaba en estado de descomposición, las autoridades se disponían a realizar una necropsia para asegurarse de que no se trata de un caso de catalepsia o accidente nervioso repentino, que suspende las sensaciones e inmoviliza el cuerpo.