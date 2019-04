El innovador método de coyotes para “halconear” a agentes fronterizos, captado en video por primera vez

La eterna pelea entre los agentes fronterizos y los contrabandistas de personas en la frontera, mejor conocidos como coyotes, ha despegado a los cielos.

Equipados con un dron –un objeto volador parecido a una araña mecánica operada a control remoto y equipada con una cámara— unos coyotes ayudaron a un grupo de migrantes indocumentados a cruzar la frontera en la mitad de la noche.

Del otro lado, en Sunland Park, cerca de El Paso, Texas, un agente fronterizo equipado con binoculares de visión nocturna vigilaba el desierto.

Alrededor de la medianoche vio como un “objeto volador” se bamboleaba torpemente, pero sin oposición dentro de un espacio aéreo restringido.

En el video, que documenta esta práctica por primera vez, un pequeño objeto volador, que se ve como una mancha negra en el visor infrarrojo del agente fronterizo, se adentra unas cien yardas en territorio estadounidense. Retrocede hacia México y repite la operación dos veces.

Luego, “aproximadamente dos minutos después de que el objeto había regresado a México por tercera vez, un grupo de 10 sujetos ingresan ilegalmente al país en la misma zona donde el objeto había estado viajando”, escribió la Patrulla Fronteriza en un comunicado de prensa .

Before 5 a.m. MT this morning, #BorderPatrol agents apprehended more than 980 individuals that illegally crossed the border in 3 large groups. The groups, mostly comprised of family units from Central America, were apprehended in the El Paso and Tucson Sectors. pic.twitter.com/4M3hXMXn9t

— CBP (@CBP) April 16, 2019