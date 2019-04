Erika Fernández celebra sus 800 mil followers en Instagram con una diminuta tanguita de Calvin Klein

View this post on Instagram

Ayer no más estaba pidiéndole a Dios que te cuidara y te permitiera recuperarte para encontrar tu hogar feliz 😓 hoy el Dr me habla y me dice que no aguantaste, la infección que traías estaba muy fuerte y realmente en esta semana no hubo mejoría , moriste esta mañana calientita y sin dolor 😭 hicimos lo que pudimos pero no fue suficiente … cada que pierdo un perrito una parte de mi se va con el pero también me enseña que debo hacer más y más , qué tal vez nunca será suficiente y que la vida se trata de esto, de encontrar una pasión y seguirla hasta el final !!! Namajunas buen viaje ❤️ 😓