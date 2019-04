¡Histórico! Hugo Sánchez elogió a La Volpe su “enemigo” de toda la vida

El "pentapichichi" sorprende a toda la afición con un piropo al "bigotón"

Por años, incluso décadas, Hugo Sánchez y Ricardo La Volpe han mantenido una marcada enemistad dentro y fuera de las canchas y que no pasa desapercibida, sin embargo, en un hecho inédito el “pentapichichi” le dedicó un elogio al “bigotón” y que dejó impresionada a toda la afición mexicana.

Hugo Sánchez dijo que prefiere a Ricardo La Volpe como técnico en lugar de las nuevas generaciones que solamente van a pasear a Europa a ver los entrenamientos o los partidos de fútbol, como sucedió hace una semana con Rafael Puente Jr. quien estuvo en el estadio del Camp Nou para presenciar el duelo entre Barcelona y Manchester United de la Champions League.

“Prefiero a La Volpe que es buen entrenador a técnicos de la nueva camada que están en Europa de vacaciones viendo partidos o entrenamientos, hay que demostrarlo en la sabiduría futbolística en la cancha”, comentó Hugo Sánchez en ESPN.

Pero poco tiempo pasó del repentino “cariño” al actual técnico del Toluca, pues de inmediato Hugo Sánchez criticó el trato que tiene La Volpe como entrenador.

“Cuando lo tuve como entrenador, es el peor en mi vida en cuanto al trato humano al jugador”, aseguró el exfutbolista mexicano.

Aunque también los dos polémicos personajes se dijeron dispuestos a sentarse juntos sobre la mesa para dialogar, pero al más puro estilo de cada uno.

“Yo no vengo ningún problema, capaz que aprende de fútbol porque una cosa es como jugador, que me ganó, y otra cosa como técnico”, La Volpe.

“Yo no tengo ningún problema, lo he hecho famoso por los goles que le metí y es alguien por los goles que le metí, si no, no estarían hablando de él ahora”, dijo por su parte Hugo Sánchez.