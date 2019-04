Vestidos de novia para perros, la última tendencia que roza lo ridículo

Cada vez se incorpora más a animales de compañía a ceremonias de boda u otros eventos

Si te vas a casar pronto y tienes la esperanza de que tu mascota participe en la ceremonia, hay excelentes noticia para ti.

Una tienda de Etsy con sede en el Reino Unido, The Posh Paws Company, fabrica vestidos para los animales que tengan previsto atender al enlace matrimonial de sus dueños. Los vestido harán que su cachorro se adapte perfectamente al resto de su fiesta de bodas, ya sea para que con los invitados o simplemente jugando por el pasillo antes de que empiece la fiesta.

La incorporación de perros en las ceremonias de boda es cada vez más común, ya que el 85 % de los dueños de perros consideran que sus cachorros son miembros de la familia, de acuerdo con el Manual de datos de propiedad y demografía de mascotas de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AMVMA, por sus siglas en inglés).

De hecho, las bodas que aceptan mascotas fueron una de las tendencias nupciales más grandes de 2018, según Etsy. Dado lo lindas que pueden ser las fotos de los animales vestidos para la ocasión, no es sorprendente que muchas parejas quieran incluir a sus amigos más peludos en su gran día.

El vestido de asistente nupcial para perros es una de las grandes ventas en internet de la marca Posh Paws. Está hecha de satén y tiene un corte clásico, parecido a un vestido de gala. Tiene un cuello pequeño, mangas ligeramente hinchadas y una falda larga, con un lazo en la cintura, y la falda tiene incluso un poco de crinolina cosida para darle más forma. Una hendidura en la parte posterior del corpiño asegura que pueda atarse una correa a un arnés a través del vestido si es necesario. Y por último, el vestido viene con una diadema de satén a juego o una diadema para completar el look del cachorrito.

El vestido está disponible en 12 colores diferentes, por lo que no importa cuál sea la paleta de colores de la boda, seguro que podrás encontrar algo.

The Posh Paws Company no es la única tienda de Etsy que ofrece artículos de novia y de boda para mascotas. Hay de todo, no solo vestidos, sino también collares, pajaritas, tutus, coronas e incluso pequeños trajes de etiqueta para perros.

Y si no te vas a casar, no te preocupes. También hay trajes para otros eventos.