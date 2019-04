Ex vicepresidente Joe Biden se lanza a las primarias para derrotar a Trump en 2020

Anunció su lanzamiento en inglés y español

“Hoy estoy anunciando mi candidatura para presidente de Estados Unidos. Somos los Estados Unidos de America -y juntos no hay nada que no podamos hacer. Únete a nuestra campaña”, publicó en español esta mañana la cuenta Twitter del ex vicepresidente Joe Biden, al confirmar semanas de rumores sobre su participación en las primarias de donde saldrá el candidato demócrata para enfrentar a Donald Trump en 2020.

Biden anunció la tercera candidatura presidencial de su carrera a través de un video en YouTube y otras redes sociales, en inglés y español. Se espera que haga su primera aparición pública como candidato el lunes en un evento en Pittsburgh con miembros de un sindicato, un grupo electoral clave.

Biden, de 76 años, había estado considerando durante meses si participaba o no en las primarias, mientras al menos una docena de militantes del partido azul se lanzaba al ruedo pre electoral. Y otros más aún podrían sumarse, como el alcalde y el gobernador de Nueva York, Bill De Blasio y Andrew Cuomo.

Su candidatura enfrentará preguntas sobre su edad y su posición “centrista” en un Partido Demócrata cada vez más propulsado por su ala liberal más vocal, destacó la prensa.

Aunque según los estrategas, su posición conciliadora también sería más poderosa para enfrentar el mensaje electoral “anti socialista” de Trump. Además se apoyará en la popularidad del ex presidente Barack Obama, con quien trabajó durante ocho años (2009-2017).

Aún antes de lanzarse, Biden estaba liderando las encuestas con mayor apoyo y menor rechazo, seguido por Bernie Sanders, quien tiene aún más edad (77) y se define como “demócrata socialista”.