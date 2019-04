Exdesamparado baleado obtiene la Visa U para él y su familia

Aunque todavía sufre las consecuencias de la bala que le atravesó sus intestinos, tiene muchas ganas de vivir y luchar por su salud

Después de 15 años de ser víctima de una balacera en el patio de la parroquia Dolores Mission del barrio de Boyle Heights en Los Ángeles, Jesús Topete, su esposa y su hijo obtuvieron la Visa U que les abre el camino para la residencia y ciudadanía de Estados Unidos.

“Me siento de maravilla, pero nunca imaginé que iba a tener que pagar un costo muy alto por dejar de ser indocumentado”, afirma Jesús quien esta semana recibió la Visa U que el gobierno estadounidense entrega a las víctimas de crimen que han colaborado con la justicia en las investigaciones.

La Visa U también se la dieron a su esposa Haydee Morado y a su hijo Luis Francisco.

Tiroteo en la parroquia

En 2004, Jesús recibió un balazo cuando estaba en espera de su cena en la parroquia de Dolores Mission que sirve de albergue para desamparados.

“En esa época yo era una persona sin hogar. Aunque en el momento que ocurrió el incidente, un grupo de compañeros y yo, nos habíamos mudado a un departamento, y estaba comenzando a trabajar. Ibamos a la iglesia de Dolores Mission porque ahí nos daban de cenar todas las noches”, recuerda.

Jesús tenía un año que había llegado de Tijuana, y llevaba un año durmiendo en la parroquia Dolores Mission.

“El día de la balacera, de la nada otra persona sin hogar, sacó un arma y empezó a disparar al aire. A mi me tocó un balazo arriba del glúteo que me atravesó el intestino grueso”, dice.

Un mes y medio más tarde fue dado de alta del hospital, tras haber sido sometido a dos cirugías. Sin embargo, le tomó casi un año recuperarse. “Durante meses estuve con una bolsa de colonoscopía mientras mis intestinos podían trabajar por ellos mismos”, comenta.

Ayuda contra el desamparo

Al dejar el nosocomio, decidió buscar ayuda en la organización Los Ángeles Mission en Los Ángeles que ayuda a las personas sin un techo, a volver a comenzar una nueva vida.

“Ahí estuve hasta que mi hermana me avisó que murió mi mamá en Tijuana. Dejé todo y me fui a México, pero al poco tiempo regresé por el desierto”, rememora.

Cuenta que se fue directo a la organización Los Angeles Mission donde estuvo internado durante un año. “Ahí me ayudaron a dejar las adicciones, me gradué de la secundaria, me apoyaron a encontrar un empleo y un hogar temporal”.

Jesús dice que algunas de las cosas que más lo motivaron a no volver a las calles, fue admitir el sufrimiento que pasó cuando dormía debajo de los puentes. “Una vez vi a un compañero sacar un tomate de entre la basura para comérselo. Me entró pavor. No quería llegar a ese extremo de andar buscando comida entre los desperdicios”.

Al tiempo que se recuperaba y se ponía de pie de nuevo, Jesús se reencontró con Haydee, una amiga de Tijuana y se casó con ella.

Asistencia legal

“Fue mi hermano que es ciudadano, quien en 2014, me aconsejó que buscara un abogado para ver si él podía solicitar mi residencia”, menciona.

Jesús pasó por varios abogados de migración que solo le sacaron miles de dólares, y no le arreglaba su situación migratoria.

Lo único acertado que me dijo una de esas abogadas, fue que mis opciones de arreglar mi estatus, era una reforma migratoria o que yo hubiera sido víctima de un crimen.

“Se me iluminó la memoria cuando dijo eso. Recordé yo fui víctima de un crimen”, precisa.

Jesús consiguió la certificación policiaca, y la abogada presentó la solicitud de Visa U, pero nunca le dio seguimiento al caso. Le cobró 7,500 dólares, de los cuales la pareja solo pudo recuperar 3,500 dólares cuando la enfrentó por su falta de acción en el caso.

“Siempre nos decía que le dábamos mucha lata. Estaba como enojada todo el tiempo. Fue una experiencia terrible”, dice.

A finales de 2017, fueron a ver al abogado de migración Eric Price, quien solicitó una petición de todo su historial al gobierno (FOIA). “Con esa información en mano, me explicaron los errores cometidos por la anterior abogada. Nunca me tramitó un permiso de trabajo, ni un perdón ni notificó de mi cambio de domicilio”, platica.

En marzo de 2018, Jesús aceptó que el abogado Price continuará con su petición de Visa U.

En agosto de 2018, Jesús, su esposa y su hijo de 20 años recibieron un permiso de trabajo. Esta semana, obtuvieron gozosos la Visa U.

Lágrimas de felicidad

“Yo sentí muchas ganas de llorar. Fueron muchos años de vivir con miedo. Cuando íbamos a San Diego, un familiar o amigo tenía que venirse en un carro adelante de nosotros para verificar que no hubiera ningún retén de la Migra. Cuando nos avisaba que estaba limpia la autopista, entonces proseguíamos, pero siempre con los nervios de punta temiendo que los agentes de la Migra aparecieran en cualquier momento”, confiesa Haydee.

“Con la visa, me siento más segura y más confiada”, reconoce. Jesús dice que antes de obtener este alivio migratorio, se aseguraban de cerrar muy bien la puerta del cancel de la entrada para que si llegaban los agentes del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) no pudieran pasar.

De 51 años de edad, Jesús dice que la Visa U, le ha abierto el camino por mejores oportunidades de trabajo; y al fin poder comprar una casa.

“Queremos desde hace tiempo mudarnos a Phoenix porque allá las casas son más baratas. No nos íbamos porque sabemos que Arizona es un estado antiinmigrante, pero ya con la Visa U y un permiso de trabajo, las cosas son diferentes”, sostiene.

De acuerdo a la oficina de Eric Price, Jesús, Haydee y su hijo Luis Francisco podrán solicitar su residencia en tres años y en cinco años la ciudadanía.

“En cuanto sea residente, voy a solicitar entrar a la Navy (la armada estadounidense) porque quiero ser policía”, dice Luis Francisco quien junto con Jesús trabajan en una fábrica de cableado para tráileres en Carson.

El abogado Price afirma que el caso de Jesús, se facilitó porque tenía la certificación policiaca de la estación Hollenbeck del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Hace más de diez años que Jesús dejó las drogas y las calles.

Mostró orgulloso a La Opinión, varios de los reconocimientos que le ha dado la empresa para la que trabaja. El 15 de abril pasado, le dieron uno que explica sus habilidades: “siempre está listo para ayudar e ir más allá de las expectativas incluyendo la mejora continúa”.

No todo es dicha

La felicidad que trajo a su familia la Visa U, fue empañada por una noticia preocupante que Jesús recibió hace un mes.

“Me enteré que la bala que recibí en la balacera de la parroquia, se encuentra todavía alojada un poco arriba de mi entrepierna, a un lado de la zona genital. Entendí entonces por que cada cierto tiempo, tenía malestar y dolor en esa área”, dice.

El problema fue que los médicos que lo atendieron cuando fue herido, nunca le dijeron que la bala se había quedado en su cuerpo. “Me hicieron dos operaciones, pero jamás me dijeron que el proyectil no lo habían sacado”, comenta.

“En esa época era indocumentado y homeless. Yo creo que los médicos dijeron, a quién le importa y me dejaron la bala. Mis posibilidades de sobrevivir en las calles, solo y enfermo eran mínimas. Pensaron que igual me iba a morir, pero se equivocaron. Aquí estoy más vivo que nunca, con muchas ganas de vivir; más ahora con la Visa U”, dice feliz.