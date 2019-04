Concejala Deb Mell concede el asiento por el Distrito 33 tras reñida disputa

Deb Mell dice que no tiene los 14 votos para superar a su retadora en la carrera por el Distrito 33

CHICAGO – Casi un mes después de que se cerraron las urnas en el Distrito 33 en el norte de Chicago, la concejala Deb Mell ha concedido su carrera contra la retadora Rossana Rodríguez Sánchez.

Deb Mell, quien ha servido en el Concejo Municipal desde que fue nombrada por el alcalde Rahm Emanuel en 2013, publicó un mensaje en su página de Facebook diciendo que no podría superar el estrecho déficit de votos que la separaba de su rival.

“Después de 25 días de conteo y revisión, está claro que con 11,500 votos emitidos, no tendré los 14 votos necesarios para cumplir otro mandato de cuatro años“, dijo Mell en un comunicado. “Servir a la gente del Distrito 33 ha sido el mayor honor de mi vida, y no tengo más que respeto y una profunda admiración por todas las personas que he conocido en este viaje”.

Rossana Rodríguez Sánchez, una activista comunitaria que desbancó a Mell después de seis años en el cargo.

El Distrito 33 incluye partes de Ravenswood Manor, Avondale, Albany Park e Irving Park.

Todos los 50 concejales de Chicago tomarán posesión del cargo, junto con la alcaldesa electa Lori Lightfoot, el próximo 20 de mayo.