El ultrapegado pantalón de látex rosa de Marjorie de Sousa que expuso su anatomía

View this post on Instagram

Y si la vida te regala momentos especiales 🤷🏼‍♀️tu sonríe y sigue tu camino… ❤️😃😄 #ensayopremiosbillboards2019 #Vegas #billboards2019 #marjoriedesousa #unpoquitotuya #lavidaesunhermosoregalo #mamoatriunfa #amandocadasegundodevida #portimiamor enamorada de los diseños de @michelle2torres Gracias 😊 🥰🥰🥰🥰 #stylist @enricobompani #hair @julianhairstudio #makeup @sousa_mh