Canelo Álvarez ya está listo para dejarlo todo en el ring ante Jacobs

El púgil jalisciense afirma que la pelea contra el estadounidense será una de las más complicadas de su carrera

LAS VEGAS, NV – Saúl ‘Canelo’ Álvarez afirmó que no necesita insultar al rival para vender una pelea.

El peleador mexicano dijo que respeta siempre mucho a los contrincantes y que esta ocasión no es la excepción. Sabe que tiene enfrente al boxeador con el estilo más complicado de su carrera: el estadounidense Daniel Jacobs.

Saúl Álvarez hizo su llegada oficial esta tarde al Hotel MGM Grand & Casino para el pleito que sostendrá el fin de semana con Jacobs en la T-Mobile Arena.

“Yo siempre me he caracterizado por ser tranquilo, no me gusta vender una pelea estando hablando u ofendiendo al rival. La gente sabe que arriba del cuadrilátero entregaré todo de mí, y siempre ha sido así”, expresó el campeón Mediano del CMB y AMB.

El nacional dijo que colocaría a Jacobs en la cima de los campeones más complicados de su carrera.

“De todos los campeones que he enfrentado, creo que por su estilo, Jacobs debe estar en la cima, hasta arriba, es un peleador muy completo, complicado, y no podemos confiarnos”, apuntó el mexicano en una charla que tuvo con algunos medios internacionales en un salón privado del Hotel MGM.

Saúl es favorito en los momios para derrotar el campeón de la FIB, pero dice “no puedo confiarme”.