El tono de tu labial debe ser el mismo que el de tus pezones

El color ideal del maquillaje está en un tono que complemente de forma natural con nuestra piel

Si no sabes cuál es el tono perfecto para tus labios, un experto de belleza revela que el labial idóneo para tu piel debe ser del mismo color que tus pezones.

La solución nos la han dado los expertos de The Doctors, el talk show matutino de la NBC. El color perfecto de un labial, que complementa tu tono de piel y se funde de un modo natural, es uno parecido al color de tus areolas o pezones.

La maquilladora de las celebridades del momento, Molly R. Stern, también dio su opinión respecto a este consejo y admitió no haberlo usado, pero que es una forma muy creativa de encontrar el color perfecto para tu complexión de piel.

“Generalmente, cuando tengo que escoger un lipstick nude, escojo uno que sea un tono más oscuro o un tono más claro que mi color natural de piel”, comentó Stern.

Los pezones cambian de color

Si tú has utilizado este truco en el pasado, quizás debas revisar la tonalidad de tus aureolas. Según Elizabeth Tanzi, fundadora y directora de Capital Laser & Skin Care, tu pezones no siempre no siempre son del mismo color. El cambio de estrógenos y hormonas puede afectar el color del pezón durante el paso de los años.