Mike Tyson quiso “matar gente” y está arrepentido de su vida entera

El exboxeador revela las facetas más íntimas y escandalosas desde su niñez

Mike Tyson reveló algunas faceta más íntimas y desconocidas por las que ha atravesado desde su niñez y en una inédita declaración reconoció que su “vida entera es un arrepentimiento“.

En entrevista para el programa “Good Morning Britain“, el exboxeador estadounidense dijo que cuando era niño solía estar en pandillas e incluso le llegó a disparar a la gente con armas de fuego, todo producto del ambiente hostil en el que se desarrolló.

“Vengo de un ambiente hostil, crecí sin mi padre, con mi madre que era una trabajadora sexual. Siempre éramos humillados, nunca tuvimos orgullo en nuestra familia, nadie sabía quiénes éramos”, explicó Tyson.

“Era un niño asustado. Solamente me enseñaron a golpear a la gente, a derribarlos, humillarlos, a romper su voluntad, a demostrarles que era superior a ellos, que era mejor que todo el mundo. Pero en realidad yo era un niño asustado e inseguro. No tenía idea lo que hacía, pero me hacía sentir bien y todo el mundo me decía que era bueno en eso”, detalló el exboxeador de 52 años de edad.

Pese a que tuvo fama por todos los escándalos en los que estuvo involucrado desde pequeño, Tyson reiteró que no se siente orgulloso por su comportamiento.

“Mi vida entera es un arrepentimiento. Toda mi vida, mis acciones, mi conducta, muchas cosas que he hecho en mi vida, especialmente como luchador. Menospreciar a muchos luchadores solo para convertirme en una renombrada figura… Ojalá no hubiera hecho eso, me encantaría no haber dicho muchas de las cosas que dije a otros seres humanos”, se sinceró Tyson durante la entrevista con la televisión británica.

El excampeón también destacó que encontró una mejor esperanza de vida hasta que empezó a boxear, pues incluso “al margen de esto, pensé en matar a gente, la vida de las personas no significaba nada para mí”.

El exboxeador estadounidense también defendió el uso recreativo del cannabis a la que define como una “droga milagrosa” y aseguró que no le ve efectos negativos en su consumo.

“Tal vez te vayas a dormir en lugar de ir a una reunión de trabajo, o algo similar”, precisó Tyson.

“No hay casos de personas que hayan fumado marihuana y hayan destruido una casa. En realidad, si pones a cinco personas que no se conocen en una habitación y los pones a fumar cannabis, empezarán a sacarse selfies. Pero si le das alcohol a cinco personas que no se soportan, empezarán a matarse unos a otros”, agregó.

Mike Tyson dirige actualmente el “Tyson Ranch”, la plantación de cannabis de más de 15 mil hectáreas que abrió en 2018 después de la legalización de la marihuana en California para uso recreativo.