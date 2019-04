Una bolsa de Ikea solucionó los problemas de una novia

Los vestidos de novia, aunque sean preciosos, no son los más idóneos para moverse e ir al baño, por ejemplo

Ir al lavabo con un vestido de novia no es una tarea fácil.

El vestido puede resultar demasiado pesado y aparatoso, lo que hace que sea muy complicado moverse con él. Muchas novias seguro que se preocupan por orinarse accidentalmente sobre el vestido. O incluso la sola posibilidad de que la cola roce el piso del baño es un tormento.

En muchos casos, hay que sacrificar la privacidad y contar con la ayuda de una dama de honor (o varias) para evitar todo este drama.

Si pensabas que no había solución, por suerte hay personas muy ingeniosas que no están dispuestas a sacrificarse solo por ir vestida con un bonito vestido de novia.

Una novia llamada Tina, que se casó en mayo de 2018, se le ocurrió una solución brillante, que compartió en el blog Ikea Hackers. Aborda las preocupaciones anteriores, cuesta casi nada y no requiere ninguna habilidad especial de bricolaje. Todo lo que necesitas es una de esas grandes bolsas azules Frakta de Ikea ($ 1.49 dólares), un par de tijeras y cinco minutos.

“Llevaba un vestido de sirena, por lo que no podía usar el lavabo sentada al revés, una técnica frecuente en estos casos. No se puede hacer con este tipo de vestido, al menos no con el mío “, explicó al HuffPost. “Además, y lo que es más importante, me preocupaba tener mi período el día de mi boda y quería tener la posibilidad de estar sola para cambiarme. Esto significa que iba a necesitar ambas manos libres, lo cual no es el caso si tienes que sujetar el vestido y tu enagua “, añadió.

Aunque Tina tenía un montón de esas bolsas de Ikea tiradas en casa, compró una nueva para la ocasión para asegurarse de que estaba limpia. Así es cómo ella creó su “propio ayudante de baño nupcial”.

Instrucciones

Paso 1: Dobla la bolsa de Ikea por la mitad.

Es posible que ya tengas una de estas grandes bolsas azules de Frakta de Ikea en casa. Si no, puede comprar una por $ 1.49. dólares.

PASO 2: Corta un agujero en el medio de la parte inferior de la bolsa. Comienza con algo pequeño y hazlo más grande si es necesario.

“El agujero de la bolsa debe estar cerca del cuerpo de la novia, por lo que es mejor cortar un agujero más pequeño y luego agrandarlo si es demasiado pequeño”, explicó Tina.

PASO 3: Entra en la bolsa, colocando tus pies a través del agujero.

Según las explicaciones de Tina, deberías comenzar cortando un agujero pequeño en la parte inferior de la bolsa. Debe ser lo suficientemente grande como para que tus caderas puedan pasar a través de él. Si el agujero es demasiado grande, no funcionará bien.

PASO 4: Tira de la bolsa hacia arriba y coloca cada correa en cada uno de tus hombros. Si tus caderas no pasan por el agujero, quítatela y hazla un poco más grande.

En el gran día, puedes dejar la bolsa de Ikea en un baño privado o pedirle a una de tus damas de honor que la reserve a buen recaudo.

Cuando necesites orinar, toma la bolsa y entra. Incluso puedes dejarte los zapatos, pero asegúrate de no subirte a la bolsa, advirtió Tina, porque eso podría ensuciarte el vestido.

Luego, coloca la parte inferior de tu vestido en la bolsa y tira de las correas más largas hacia arriba sobre tus hombros, así:

La bolsa, de gran tamaño sostiene la parte inferior de tu vestido mientras usas el baño.

Tina dijo que algunas personas en las redes sociales expresaron su sorpresa de que una novia use ropa interior negra debajo de su vestido de novia. Ella respondió que el color no importaba porque de todos modos no podías ver a través del grueso material del vestido. Además estas eran prendas especiales a prueba de manchas, en caso de que tuviera su período.

Una de las damas de honor tomó la foto, ya que ella fue la única que estuvo con la novia dentro del baño. Después, cuando subió la fotos a las redes sociales, el post se hizo viral.

¡Buen truco!