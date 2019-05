Zlatan Ibrahimovic insultó y acosó a un rival en un partido de la MLS ¿Racismo?

El nigeriano Onuoha cuestionó a la MLS por tener a Ibra como 'emblema' y además llamó 'matón' al sueco

LOS ANGELES, CA – Zlatan Ibrahimovic fue llamado “matón” por Nedum Onuoha, jugador del Real Salt Lake a quien el delantero del Galaxy amenazó con hacerle daño durante un partido de la MLS.

El incidente se dio el domingo pasado, cuando el sueco comenzó a intimidar a su rival nigeriano durante el encuentro.

“¿Sabes qué? Voy a hacerte daño. Te lo voy a hacer. Sólo observa, hay suficiente tiempo, lo voy a hacer”, relató Onuoha respecto a las palabras que le decía Ibrahimovic, quien también le festejó en la cara cuando hizo el gol del triunfo.

“Estas son palabras que probablemente he escuchado dos o tres veces en toda mi carrera, generalmente por personas que son matones completos. Una cosa es ser competitivo, pero otra es amenazar con hacer daño a otro profesional”.

Por su parte, Zlatan minimizó el incidente, pues así es su forma de ser.

“Me gusta sentirme vivo. Me gusta cuando se convierten en duelos y eso, porque a veces, no es que me duerma, pero no me siento vivo si ellos no me activan. Cuando me enojo, me siento bien“, comentó.

“Ibra” fue al vestidor del Real Salt Lake al terminar el duelo para ofrecerle una disculpa a Onuoha, quien no la aceptó.

“Incluso cuando jugué contra Cristiano Ronaldo cuando era más joven, sería un poco temperamental, pero ese era su deseo puro de ganar, no necesariamente faltarle el respeto al oponente, que es lo que está haciendo este tipo”, expuso.