La prenda que Kate Middleton no puede usar frente a la reina

La reina Isabel la odia

Como si tener tres hijos y enfrentar los rumores de infidelidad de su marido con una de sus amigas no representaran suficiente estrés, Kate Middleton, la duquesa de Cambridge, debe cuidar en todo momento la elegancia al vestir.

Y si bien ya debe estar muy habituada a la etiqueta real, luego de 8 años de matrimonio con el príncipe William, hay una prenda que Kate Middleton no puede usar frente a la reina Isabel.

Una fuente cercana a la duquesa aseguró a Vanity Fair que la esposa del príncipe William no puede usar nunca zapatos con tacones de cuña o wedge en presencia de la nonagenaria reina. Al parecer, Isabel II no soporta este tipo de calzado y no permite que Kate ni Meghan, las esposas de sus nietos, los usen cuando ella está presente.

Y a juzgar por las imágenes de la duquesa de Cambridge, los zapatos con tacón de cuña son de sus prendas favoritas, pero nunca los usa en eventos donde la reina esté presente. Así que ante la monarca, Kate usa tacones altos con unas plantillas muy finas que le permiten vestirlos con comodidad durante horas. Ni hablar, hay reglas en la realeza que son inquebrantables.