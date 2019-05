Se confiesa: Alejandra Espinoza, estrella de Univision, y su cirugía de senos

La guapa presentadora reveló la razón de su cirugía de busto

Alejandra Espinoza es una de las personalidades más reconocidas de Univision tras haber ganado la primera temporada de “Nuestra Belleza Latina“. La guapa modelo ha estado ocupada trabajando en diversos programas de la cadena hispana desde su coronación en 2007.

Recientemente la conductora del reality “La Banda” se sinceró a petición de sus fans y confesó la realidad de la cirugía de sus senos, una reducción porque no le gustaba el volumen de los mismos ya que la ropa no le quedaba como ella quería.

“A los 16 años empecé a desarrollarme de adelante y yo no estaba como que muy contenta al respecto. Y eso fue algo muy personal porque todas mis hermanas son de bubis grandes y a todas les encanta y a mí nunca me gustaron. No me gustaba para nada, siempre andaba como que en camiseta, no me gustaba como que enseñarlas mucho, no me podía poner mucha ropa que quería”, dijo Espinoza en un video de su canal de YouTube.

El tamaño de sus bubis no era de su agrado que hasta la hizo sentir insegura durante el programa de belleza.

“Todas tenían vestidos bien bonitos. Si se dan cuenta y se ponen a ver mi vestido de la coronación era el vestido menos bonito porque me quedaba grande y como que no me ornaba bonito de las bubis, en fin yo creo que si yo hubiera tenido las bubis arregladas para ‘Nuestra belleza Latina’ hubiese estado 100% más segura de mí”, agregó,

Fue un talento de Univision quien le recomendó a un cirujano para hacerse la reducción.

“En cuanto empecé a ganar un poquito más y junté el dinero me operé, es bien cara la cirugía porque mi cirugía no fue de poner implantes y ahí vas, mi cirugía era una cirugía reconstructiva, o sea, que había que cortar, había que hacer un desastre. Yo no quería que me pusieran implantes pero entonces el doctor me dijo que era casi obligatorio ponerte implantes porque si no te queda ahí todo raro. Le dije que no quería bubis, que lo menos que me pudiese dejar”, explicó.

Tras una primera operación, el doctor decidió ponerle un implante más grande de el que ella quería ya que el cirujano pensó que sería más adecuado para que se viera proporcional, algo que ella no había pedido.

“Me volvieron a operar, me vuelve a operar el doctor y me las quitó ahora sí. Me sacó todo lo que pudo. Me puso lo menos que se puede poner. El implante más pequeño que existe del universo lo tenía yo”, añadió.

Aunque ahora muchos la critican, Espinoza dice estar contenta con la operación.

“Me critican un montón que si parezco una tabla y yo soy la mujer más feliz del mundo, a mí no me importa. Cuando me dicen que no tengo nada de bubis me da igual, si me las quité por gusto, no tengo porque uno quiero no porque no tenía. Para mí vestirme es mucho más fácil ahora”, también dijo la famosa.