Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana las fiestas para celebrar el Cinco de Mayo se toman la ciudad

Viernes 3

Cinco de Mayo en el Soraya

The Soraya (18111 Nordhoff St., Northridge) celebrará con tres conciertos consecutivos la fiesta del Cinco de Mayo. El primero será el viernes con el Ballet Folklórico Universidad de Colima, una de las agrupaciones de danza más destacadas de México. 8 pm. Boletos $34 a $79. El sábado actuarán Las Cafeteras, banda de música alternativa que nació en el Este de Los Angeles y que interpreta canciones en inglés y en español; compartirán la noche con La Sonora Dinamita, grupo de música tropical. 8 pm. Boletos $30 a $71. Y el domingo subirá al estrado Sonia de los Santos, cantante nacida en Monterrey, México, y afincada en Nueva York. Interpretará temas en inglés y en español con su guitarra, mandolina y jarana. Su show incluye músicos y bailarines de México, Colombia, Venezuela y Puerto Rico. Domingo 3 pm. Boletos $33. Informes (818) 677-3000 y thesoraya.org.

Cinco de Mayo en el Mayan

El espectáculo de burlesque y lucha libre, Lucha Vavoom, celebra su décimo año de festejar el Cinco de Mayan, evento en el que participan bailarines, luchadores, trapecistas, danzantes aztecas, lowriders y cantantes. Habrá música de mariachi y de rock, esta última a cargo del grupo alternativo Le Butcherettes. Para comer y beber habrá a la venta tamales y tequila durante toda la noche. En esta ocasión se enfrentarán Diamante Azul contra Templario. The Mayan (1038 S. Hill St., Los Angeles) Viernes y sábado 8 pm; domingo 7 pm. Boletos $50. Informes luchavavoom.com.

Show de jazz latino

La banda de jazz latino, Gabrielito, actuará en The Broad Stage (1310 11 th St., Santa Monica) como parte de la serie blackbox @ the edye de este teatro. El líder de esta agrupación, Gabrielito González, es un artista que ha destacado en teatros, cine, televisión, videos y conciertos de varias partes del mundo. Ha participado como músico con celebridades de la música como Stevie Wonder, Juan Gabriel, Francisco Aguabella, Los Van Van y Quetzal. 8 pm. Boletos $30. Informes (310) 434-3200 y thebroadstage.org.

Sábado 4

Cinco de mayo en Plaza de la Raza

El Michelada Music Festival tendrá lugar en la Plaza de la Raza (3540 N. Mission Rd., Los Angeles) con una fiesta que incluye a artistas como La Sonora Dinamita, WC, Petey Pablo, Los Cadetes de Linares, The Twins, Adina Howard, RBL Posse, Diamond Ortiz y Mariachi Quinto Sol. También habrá comida y micheladas a la venta. Solo mayores de 21 años. Boletos $25 a $100. Informes micheladamap.com.

Cinco de Mayo en Plaza Olvera

La victoria de los mexicanos sobre las tropas francesas en lo que fue la Batalla de Puebla, en 1862, se celebrará en la Plaza Olvera (125 Paseo de la Plaza, Los Angeles) durante el fin de semana. El popular destino, enclavado en el corazón de Los Angeles, tendrá en su programa presentaciones de música típica, tradicional, mariachis, piñatas, puestos de ventas, danzas folclóricas y comida típica de México. Sábado y domingo 11 am a 9 pm. Para toda la familia. Entrada gratuita. Informes (213) 485-6855 y calleolvera.com/events.

Cinco de Mayo en Anaheim

El condado de Orange celebrará el 5 de Mayo con una fiesta de dos días en La Palma Park (1151 N. La Palma Pkwy., Anaheim). Además de juegos mecánicos, música, bailes y comida a la venta, habrá presentaciones de artistas y un concurso de baile folclórico. Sábado 8 am a 7 pm, y domingo 9 am a 7 pm. Entrada gratis. Informes fiestaunited.org/cinco-de-mayo.

PBS en el L.A. Zoo

Este fin de semana estarán de visita en el Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) varios personajes de programas infantiles de PBS SoCal KIDS, entre ellos Curious George y Daniel Tiger de “Daniel Tiger’s Neighborhood”. Los encuentros son entre 10 am y 3:30 pm. Los eventos tendrán lugar en el Eucalyptus Grove del zoológico, donde además habrá actividades como creación de manualidades y una pista para bailar; de 10 am a 4 pm. Todo incluido con el pago de entrada al zoológico. Boletos $16 a $21. Informes (323) 644-4200 y lazoo.org.

Como en el rancho

Los asistentes a la Rancho Days Fiesta, que tendrá lugar en el Heritage Hill Historical Park (25151 Serrano Rd., Lake Forest) podrán remontarse en el tiempo porque esta celebración explorará la época en la que el condado de Orange era un rancho. Habrá actividades para toda la familia, como presentaciones de grupos folclóricos, música en vivo, piñatas, charros y demostraciones de suertes charras. También habrá un grupo de indígenas de este país que interpretará danzas tradicionales de su cultura. Edificios históricos como Serrano Adobe, El Toro Grammar School, el Harvey Bennett Ranch y la St. George’s Episcopal Mission estarán abiertos y se ofrecerán recorridos. 11 am a 3 pm. Admisión $5; gratis menores de 3 años. Informes (949) 923-2230 y ocparks.com.

Domingo 5

Cinco de mayo en el Coliseo

El Los Angeles Memorial Coliseum (3911 S. Figueroa St., Los Angeles) ofrecerá una fiesta familiar para celebrar el Cinco de Mayo. Se efectuará en la Olympic Plaza del coliseo, donde habrá música en vivo, juegos, baile y la presencia de personalidades de radio y televisión. Para los niños habrá un lugar especial, el Kid’s Playland, y para los adultos se instalará un jardín de cerveza. Se venderá comida típica y de fusión. A partir de las 12 pm. Entrada gratuita. Informes lacoliseum.com.

Cinco de Mayo con La qué buena

Artistas como Luis Coronel, Lenin Ramírez, Ulises Chaidez, Los Originales de San Juan, Los Parras, Chely Madrid y Los Austeros de Durango serán parte del Festival 5 de Mayo de la estación de radio La qué buena, que se efectuará en el Los Angeles State Historic Park (1245 N. Spring St., Los Angeles). Los Huracanes del Norte serán la atracción principal de esta festividad, a la que pueden asistir personas de todas las edades. Además amenizarán locutores como Don Cheto, Giselle Bravo, El Chino y Silvia Pinal “La Socia”. 11 am a 6 pm. Entrada gratis. Informes aquisuena.estrellatv.com.

Fiesta para niños

En celebración del Día del niño en México y el Kodomo no Hi en Japón, en Little Tokyo (244 S. San Pedro St., entre las calles 2nd y 3rd) se llevará a cabo la Fiesta Matsuri, un evento que junta estas dos fechas y que festeja la felicidad, el crecer y el éxito de los niños. Habrá diversas actividades, como talleres de arte y música y manualidades para niños de todas las edades. La fiesta está patrocinada por el Japanese American Cultural and Community Center. Entrada gratis. De 11 am a 4 pm. Informes (213) 628-2725 y jaccc.org.