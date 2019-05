¿Lucero se hace arreglitos para lucir así en bikini? Ella responde

La mexicana se acerca a los 50 años

Lucero se aproxima a los 50 años, pero sigue luciendo como en sus 20. Se anima lo mismo con un bikini que con una minifalda.

La cantante explicó que no le gustan los arreglos estéticos y que confía en su belleza, además de que no le teme al paso de los años.

“No soy partidaria de las cirugías, no soy partidaria del bótox, es evidente que el tiempo pasa. Algún día estaré muy viejita y tal vez ya no me pondré bikini”, expresó en conferencia de prensa.

La belleza de Lucero es legendaria. Forma parte de una generación de mujeres que han transitado por los 40 sin problemas y lucen cada vez mejor.

“Me siento contenta de cómo es mi cuerpo y cómo es mi cara y siento que tiene que ver con mi genética, con que he cuidado mi alimentación, nunca he tenido afición por el alcohol, eso me ayuda a verme un poco más joven de lo que soy”, agregó.

Sobre las agresiones en las redes sociales, de las que ni su hija se ha salvado, expresó que no les da importancia.

“Me vale gorro, imagínate si vamos a pretender que hablen bien de la gente, son unas faltas de respeto horribles, yo bloqueo, veo algo negativo y le doy bloquear”.