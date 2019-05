5 consejos para encontrar un buen asesor de impuestos

Esta temporada de impuestos marca la primera vez en que muchos estadounidenses verán cómo les afecta la nueva Ley de Reducción de Impuestos y Empleos (Tax Cuts and Jobs Act). Algunos pueden sorprenderse gratamente con grandes reembolsos y otros quizás deban desembolsar más para pagarle al Tío Sam.

De cualquier manera, el asesor de impuestos que utilices puede marcar la diferencia.

“Los contribuyentes deben trabajar con los asesores que hayan seguido de cerca la nueva ley y cualquier orientación emitida por el IRS”, dice la contadora pública Jennifer Abelaj, CPA y asesora principal de Davidoff Hutcher & Citron, una firma legal y de relaciones gubernamentales con sede en New York.

Si decides recurrir a un profesional que te ayude con tus declaraciones, el primer paso es identificar el tipo de asesor de impuestos que necesitas. Independientemente de si eliges a un experto en impuestos del sector privado o una compañía de preparación de impuestos con locales físicos, querrás a alguien que tenga la experiencia adecuada para tus necesidades particulares y que pueda trabajar a un precio asequible.

Considera estas sugerencias:

Verifica las credenciales del asesor de impuestos

Cualquier persona con un número de identificación fiscal para asesor puede encargarse de tu declaración y presentar tus impuestos, pero es mejor encontrar a alguien que también pueda encargarse de las auditorías, las recaudaciones del IRS y las apelaciones, dice la contadora Ann-Marie Long, CPA y gerente de impuestos de SKC & Co., una firma de contadores públicos con sede en Boonton Township, N.J. Solo un contador público certificado o un agente inscrito (otro tipo de profesional de impuestos) puede representarte ante el IRS en esas situaciones.

El Directorio de Asesores de Declaraciones de Impuestos Federales del IRS es un buen lugar para buscar profesionales de impuestos con credenciales y calificaciones selectas. Si vives en California, Maryland u Oregon, solicita al asesor que te muestre una licencia vigente, un requisito de la ley en esos estados.

También es una buena idea buscar un asesor que sea miembro de una organización profesional y que asista a clases de educación continua. El Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Certificados ayuda a los consumidores a encontrar un CPA; también ofrece enlaces a sitios estatales, algunos de los cuales tienen motores de búsqueda para buscar contadores locales.

También puedes buscar un asesor de impuestos a través de la Asociación Nacional de Agentes Inscritos. Los miembros tienen las calificaciones para preparar una variedad de declaraciones de impuestos personales y comerciales y también representan a los clientes ante el IRS. Además, el grupo también tiene una herramienta para Encontrar a un experto fiscal.

Con frecuencia, puedes ver la credibilidad de un asesor si realizas una búsqueda en línea, dice Chris Morse, director administrativo regional de Rehmann, una firma de servicios financieros con sede en Traverse City, Michigan. Morse recomienda buscar reclamos contra el asesor en la Oficina de Mejores Negocios, por ejemplo.

Busca un profesional bien establecido

Es ideal que busques un asesor que tenga al menos de 7 a 10 años de experiencia, dice Daniel Morris, contador público y socio principal de Morris + D’Angelo, una firma de CPA con sede en Los Angeles. El motivo: Cuanto mayor sea la experiencia del asesor en declaraciones de impuestos, mayor será la probabilidad de que pueda lidiar con una situación impositiva como la tuya.

Pero también hay otro beneficio. “Las mejores compañías han estado invirtiendo en aprender los matices de las nuevas reglas durante meses”, dice Morris. “Los nuevos asesores podrán manejar solo las declaraciones más básicas”.

Otra cosa que debes tener en cuenta es si la oficina de tu asesor de impuestos está abierta todo el año, dice Long. Esto se debe a que los avisos y las cartas del IRS y de la autoridad fiscal de tu estado pueden llegar en cualquier momento y es posible que necesites ayuda cuando eso suceda.

Busca un asesor con clientes como tú

Es ideal encontrar a un asesor con clientes similares a ti. De ese modo, es probable que recibas el mejor servicio para tus necesidades en particular.

Mitchell Sharpe, CPA y fundador emérito de SKC & Co., dice que es una buena idea obtener recomendaciones de alguien de confianza. Sugiere que le preguntes a tus amigos acerca de la paciencia y la curiosidad de su asesor y si se toma el tiempo de aprender realmente sobre su situación personal.

“Las leyes fiscales están sujetas a interpretación”, dice. “Un asesor curioso y paciente se tomará el tiempo de explorar áreas grises, en lugar de asumir automáticamente que no existe ninguna deducción posible”.

Por ejemplo, la nueva ley fiscal federal no cobra impuestos sobre el primer 20% de los ingresos para ciertas pequeñas empresas. Si eres dueño de un negocio, un profesional de impuestos puede ayudarte a determinar si tu negocio califica.

Con las nuevas y más estrictas reglas de la ley fiscal sobre las deducciones comerciales para marketing y entretenimiento, es posible que también desees ayuda para asegurarte de no cruzar ninguna línea roja. El IRS está utilizando una nueva tecnología para analizar con más cuidado todo tipo de declaraciones para detectar anomalías, incluso las de las personas que realizan la deducción estándar y no detallan, dice Morris.

“Las deducciones agresivas generarán auditorías”, dice.

Solicita una cotización

Por lo general, el asesor de impuestos mencionará que no puede indicar cuánto cobrará hasta determinar qué formularios necesitarás. Pero puedes intentar obtener una respuesta si presentas los formularios que hayas completado el año anterior o si le solicitas una lista de cargos para diversos tipos de servicios impositivos, indica Morris.

Evita a los asesores que basan sus tarifas en un porcentaje de tu reembolso. Un asesor que lo haga estará violando las reglas del IRS.

Opta por un asesor de impuestos con una visión a largo plazo

La temporada de impuestos finaliza oficialmente el 15 de abril, pero un buen asesor de impuestos ayudará a planificar el ahorro de impuestos para este año, el año que viene y más allá, dice Joseph Conroy, planificador financiero certificado en Synergy Financial Group en Towson, Md.

Por ejemplo, una recomendación de contribuir solo con el ingreso antes de impuestos a un plan 401(k) tradicional puede reducir tus impuestos ahora, pero colocar algunas de esas contribuciones, después de impuestos, en un Roth 401(k) podría ayudarte más si las tasas de impuestos aumentan en el futuro, señala Conroy. Las retenciones Roth no están sujetas al impuesto federal sobre los ingresos.

“Con demasiada frecuencia veo a los asesores de impuestos tratando de obtener el mayor reembolso en el año en curso, pero al cliente le termina costando más en el futuro”, dice Conroy.

