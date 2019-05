Cómo cuidar tus ojos a medida que envejeces

Es natural que te preocupe perder tu visión.

Después de todo, 3 de las causas principales de ceguera en los Estados Unidos: cataratas, glaucoma y degeneración macular relacionada con la edad, se vuelven más comunes a medida que envejecemos.

Pero algunos fabricantes de medicamentos, suplementos y lentes, e incluso algunos médicos, aprovechan ese miedo, recomendando tratamientos caros, innecesarios e incluso arriesgados.

Aquí te decimos lo que debes saber.

Cataratas

La única forma de curar las cataratas, una opacidad en el cristalino del ojo que afecta la visión, es mediante cirugía para reemplazar el cristalino enfermo por uno artificial.

Si bien el procedimiento es muy seguro y efectivo, algunos médicos recomiendan pruebas innecesarias o nuevos tipos de lentes que presentan riesgos.

Evita las pruebas prequirúrgicas innecesarias. La cirugía de cataratas, que generalmente se realiza como un procedimiento ambulatorio, solo requiere anestesia local para adormecer el ojo.

La investigación demuestra que para la mayoría de las personas, los únicos requisitos preoperatorios son que no tengan una infección y que la presión arterial y el ritmo cardíaco sean normales. Sin embargo, muchos médicos ordenan rutinariamente otras pruebas, como hemogramas y electrocardiogramas, como algo necesario antes de un procedimiento importante. Eso es una exageración, según la American Academy of Ophthalmology..

Esas pruebas pueden incluir copagos elevados y provocar falsas alarmas que pueden demorar la cirugía o hacer que te sometas a pruebas adicionales, como una radiografía de tórax o una ecografía. Así que, pregunta a tu médico si planea recomendarte tales pruebas y de ser así, si puedes omitirlas.

Ten cuidado con los lentes premium. En la cirugía estándar de cataratas, los médicos extraen el cristalino nublado y lo reemplazan con un lente monofocal artificial, que proporciona imágenes claras tanto de cerca como de lejos. Hay lentes multifocales que hacen ambas cosas, por lo que después de la cirugía no tienes que usar anteojos.

Pero, los lentes multifocales cuestan hasta $4,000, y por lo general no tienen cobertura del seguro. Más inquietante aún, una revisión de 2012 encontró que si bien los lentes brindaban una mejor visión de cerca, también producían más quejas de halos y deslumbramiento. Otra investigación muestra que las personas con lentes multifocales también tienen más probabilidad de necesitar que se repita la cirugía.

Hay casos en los que sí debes considerar un lente intraocular de calidad superior: si tienes astigmatismo o una córnea de forma irregular.

Los lentes especiales, llamadas lentes tóricos, pueden corregir ese problema, dice David Sholiton, MD, oftalmólogo de la Clínica Cleveland. Y los estudios revelan que la mayoría de las personas que los utilizan están satisfechas. Pero, probablemente tendrás que pagar $1,000 o más de tu propio bolsillo porque rara vez tienen cobertura de un seguro.

Glaucoma

Más de 2.2 millones de estadounidenses padecen de glaucoma, pero solo la mitad lo sabe, por lo cual es importante que te hagas exámenes de detección.

El tratamiento también es clave, porque el glaucoma puede llevar a la pérdida permanente de la visión, aunque este a menudo requiere varias gotas oculares diarias diferentes, lo que puede hacer que sea costoso y complicado.

Cómo encontrar las pruebas indicadas. El glaucoma a menudo no se diagnostica porque no causa síntomas hasta que disminuye la visión, y en ese momento el tratamiento ya no ayuda. Así que, las personas de 40 a 60 años de edad deben hacerse examinar por un oftalmólogo u optometrista cada 3 a 5 años; los mayores de 60 años necesitan un examen ocular cada uno o dos años.

Debes saber que es posible que necesites más de una prueba. Aunque muchos médicos oftalmológicos evalúan la enfermedad con tonometría, una prueba que mide la presión ocular, esto no es suficiente. La investigación sugiere que basarse en la presión intraocular para detectar el glaucoma podría pasar por alto la mitad de todos los casos, según el oftalmólogo Andrew Iwach, MD, director ejecutivo del Centro de Glaucoma de San Francisco.

Por lo tanto, el examen también debe incluir una oftalmoscopia, que consiste en examinar tu nervio óptico. Si tu presión ocular es elevada, pero no hay otros signos de glaucoma, es posible que no necesites comenzar el tratamiento, el cual puede ser costoso. En su lugar, tu médico podría examinarte con más frecuencia.

Usa medicamentos genéricos. El tratamiento más común para el glaucoma son las gotas oculares conocidas como análogas de prostaglandinas (PGA), que reducen la presión ocular. Las versiones genéricas de la mayoría de esos medicamentos son mucho más económicas que las versiones de marca. Y quizá debido al menor costo, los pacientes que las usan tienden a cumplir de mejor manera con los horarios para su aplicación, lo que es importante, según un estudio de abril de 2015 en la revista médica Ophthalmology.

Debes saber que es posible que necesites más de un medicamento. Muchas personas necesitan varios medicamentos para controlar el glaucoma, lo que generalmente significa agregar una gota de bloqueador beta. En ese caso, consulta a tu médico acerca de la combinación de medicamentos, y con esto se minimiza la cantidad de gotas necesarias.

Utiliza la técnica adecuada de gotas para los ojos. Inclina la cabeza hacia atrás y baja el párpado inferior con el dedo para formar un bolsillo. Sostén la punta del gotero cerca del ojo sin tocarlo y deja caer una gota en el pliegue. Cierra el ojo durante 2 a 3 minutos, inclina la cabeza hacia abajo y presiona suavemente la esquina interna del ojo. Intenta no parpadear. Si necesitas más de una gota en el mismo ojo, espera al menos 5 minutos entre cada aplicación para dejar que la primera gota se absorba.

Degeneración macular

La degeneración macular relacionada con la edad, una de las principales causas de pérdida de visión en los Estados Unidos para personas de 50 años o más, daña el área pequeña cerca del centro de la retina, llamada mácula, lo que causa la pérdida de visión en el centro de tu campo visual.

La enfermedad avanzada se presenta en dos formas principales: la AMD seca, la variedad más común, que se trata principalmente con suplementos dietéticos; y la AMD húmeda, la forma más grave, que requiere que un oftalmólogo aplique inyecciones mensuales con uno de 3 medicamentos. Existen controversias respecto a los suplementos y a los medicamentos.

Cómo encontrar el suplemento correcto. La investigación financiada por los Institutos Nacionales de la Salud ha demostrado que una combinación específica de vitaminas y minerales conocida como AREDS (vitaminas C y E, más cobre, luteína, zeaxantina y zinc) reduce el riesgo, aproximadamente en un 25%, de que la DMAE seca se desarrolle.

“Realmente es el único tratamiento”, dice Neil Bressler, MD, jefe de la división de retina en la Johns Hopkins University en Baltimore.

Pero, no todos los suplementos para los ojos contienen la formulación adecuada.

En enero de 2015, la cadena de farmacias CVS fue demandada por comercializar incorrectamente su suplemento Advanced Eye Health con respecto a la fórmula utilizada en los estudios publicados. Y en un análisis de 11 suplementos para la salud de los ojos en la edición de marzo de 2015 de Ophthalmology, solo 4 contenían la combinación correcta: PreserVision Eye Vitamin AREDS Formula, PreserVision Eye Vitamin Lutein Formula, PreserVision AREDS2 Formula e ICAPS AREDS.

Ten cuidado si tu médico sugiere una prueba genética para determinar qué suplemento es el mejor para ti. Recuerda: Se ha demostrado que los suplementos solo ayudan en el tratamiento de las personas diagnosticadas con AMD. No te molestes en tomar algún suplemento con la esperanza de que prevenga la enfermedad.

Considera los medicamentos de bajo costo. Cada uno de los 3 medicamentos que se utilizan para tratar la AMD húmeda: aflibercept (Eylea), bevacizumab (Avastin) y ranibizumab (Lucentis), tienen la misma eficacia para reducir la pérdida de la visión.

Pero el Avastin cuesta solo $50 por mes, en comparación con $2,000 por los demás. Así que, los expertos recomiendan Avastin como la primera opción para la mayoría de las personas con AMD húmeda. Aunque algunos médicos rechazan este consejo.

Primero, Avastin está oficialmente aprobado solo como un medicamento contra el cáncer y no viene en dosis apropiadas para la AMD. Por lo que, los médicos necesitan obtener el medicamento en una farmacia con experiencia en la preparación del compuesto, que combina, altera o, en este caso, reenvasa los ingredientes. Eso plantea cierto riesgo de contaminación, y ha habido informes de personas perjudicadas por las bacterias que ingresaron al Avastin. Por lo tanto, algunos médicos, especialmente aquellos que no tienen acceso a una farmacia que prepare compuestos confiables, pueden dudar recetar el medicamento.

Algunos otros médicos podrían tener una razón financiera para omitir Avastin: Los reembolsos de Medicare a los médicos por este medicamente son menores. Eso podría ayudar a la billetera de tu médico, pero puede dañar la tuya: Las personas que no cuentan con Medicare suplementario pueden pagar hasta $400 de su bolsillo si compran Lucentis, en comparación con solo $10 si eligen Avastin.

Nuestro consejo: Considera Avastin, especialmente si no tienes cobertura de Medicare suplementaria. No dejes de preguntar si la farmacia para la producción de compuestos de tu médico está acreditada por Pharmacy Compounding Accreditation Board, lo que significa que debe cumplir con los estándares de calidad.

Nota del editor: este artículo también apareció en la edición de junio de 2015 de Consumer Reports On Health.

